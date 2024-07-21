輕軌愛河之心站登運量雙冠王　房價3字頭可入手

▲「愛河之心」站榮登上半年輕軌搭乘運量及運量增加率雙冠王，周邊中古房價3字頭可入手。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄輕軌今年1月終於成圓營運，據統計，上半年運量達658萬人次，較去年同期大增75%，其中「愛河之心」站榮登「搭乘運量」及「運量增加率」雙冠王，周邊中古房價3字頭可入手。

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根據高雄捷運局統計，輕軌全線通車後共計22.1公里，服務範圍增為38站，捷運局長吳嘉昌表示，上半年運量達658萬人次，相較去年上半年375萬人次，增加約75%。

上半年各站運量前5名分別為愛河之心站，以每日2942人次居冠，其次依序為C5夢時代站、C14哈瑪星站、C3前鎮之星站及C12駁二大義站；而上半年與去年同期運量增加前5名車站依序為C24愛河之心站，日增加1169人次最高，緊接著為C11真愛碼頭、C5夢時代站、C9旅運中心站及C14哈瑪星站。

其中，愛河之心站在搭乘運量及運量增加率都在38個車站排行居冠，榮登雙冠王。

▲愛河之心站近年房價。（ETtoday製表）

根據高雄實價網統計，該站周邊超過5年中古屋房價，均價38.4萬元，若與2021年均價還在28萬元相比，漲幅達37%，其中2022年均價曾達50萬元，為近年均價最高。

東森房屋農十六店店長蔡明家表示，愛河之心站介於農16特區以及大順博愛生活圈之間，生活機能佳，旁邊就是捷運紅線凹子底站，未來還有富邦人壽BOT案、聯上停35案等多項開發利多，地段前景佳，近年房價不斷上升。

蔡明家表示，該區地段精華，今年均價微跌3%，主因是中古物件多少會有價差問題，均價出現微幅波動也是正常，若要期待房價下跌，機率不高。而2021年均價出現大幅上揚，蔡明家表示，當時剛好有多戶豪宅產品「京城天贊」成交，一舉拉高當年成交均價。

此外，愛河之心站位於高雄蛋黃區，蔡名家說：「中古屋主開始惜售，買方意願高但追不上房價，屋主大多價格高掛，惜售心態相當明顯，連帶今年成交量也略微下滑。」

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