購屋必看！　大台北捷運沿線最受歡迎站點曝光

▲根據住商機構官網數據，最受歡迎依舊以大台北地區捷運沿線為主，第一名為石牌站。（圖／ETtoday資料照）

房產中心／綜合報導

房市火熱，仍有不少購屋人積極進場，其中捷運宅依舊萬年不敗，隨著全台各縣市捷運陸續通車，雖然選擇多，特別是首購族，「沿著捷運買房」是主要考量。

根據住商機構官網數據，最受歡迎依舊以大台北地區捷運沿線為主，第一名為石牌站、第二名為中山國小站，第三名則是迴龍站，前2站位於台北市，顯見買家仍鍾情於黃金門牌。

住商機構行銷傳播部首席協理林如珊分析，觀察住商官網數據，全台購屋族群最關注的捷運站點，仍是以大台北捷運沿線為主，約有75%網站閱覽人次點擊查閱台北捷運房市情形。其中，北捷尤以捷運石牌站點閱人次居冠，觀察主因應是石牌除位於知名石牌商圈，又鄰近近期房市熱區「北士科」，且周遭又有榮總、振興等醫療院所，並為天母商圈鄰居周遭新案，更增添民眾關注程度。

林如珊補充，排名第二名的中山國小站鄰近林森商圈，且位於民權東路上，周遭雖屬中山區門牌，但本身房價較蛋黃區親民，加上生活機能成熟，受到小資族群青睞。

▲迴龍站屬新北市新莊區的蛋白區，房價相對於上新莊更為親民，買氣也相對熱絡。（圖／ETtoday資料照）

第三名迴龍站則屬新北市新莊區的蛋白區，房價相對於上新莊更為親民，買氣也相對熱絡。該點鄰近輔大商圈，由迴龍站往東擴展，延伸至桃園青山路、裕民街與龍安路，鄰近輔大、美式大賣場及四維商圈。近期受惠於雙北房市外溢，平均單價在4字頭，吸引在地換屋族、雙北首購族的關注，讓買氣更為加溫。

林如珊說：「從這份資料來看，生活機能強、價格親民應是目前自用客戶最在意的部分，捷運宅抗跌保值，對於居高思危的購屋人而言，是目前最理想的選擇。」