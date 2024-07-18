房價增值驚人！房地合一稅再創高　台中人蟬聯繳稅王

▲房地合一稅收大幅成長，主要還是近年房價出現大漲有關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

根據財政部統計資料庫資料顯示，6月個人房地合一稅收來到65.8億元，創下歷史單月次高紀錄，且年增率高達84.5%，信義房屋專家表示，房地合一稅收大幅成長，主要還是近年房價出現大漲，顯示出整體繳稅的人變多且須繳稅金也增加。

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業者統計，全台2024年上半年個人房地合一稅收來到293億元，年增率也高達88%，來到歷史同期新高外，6月個人房地合一稅收來到65.8億元，創下歷史單月次高紀錄，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「由個人房地合一稅收爆增可以看出，繳納房地合一稅的民眾房價增值幅度驚人。」



而上半年房地合一稅收全國293.1億元，年增88%，繳稅王仍由台中市奪下，上半年房地合一稅收55.4億元，年增74%，其次是新北市的52.7億元，年增106%，高雄市個人房地合一稅收上半年41.2億元，年增85%，桃園市稅收37.9億元，年增129%。

▲2024上半年房地合一稅收列表。

曾敬德表示：「個人房地合一稅收因為房價大漲，稅負都相當可觀，因此建議民眾應該提前做好節稅規劃，包括換屋族可以一買一賣的重購退稅，或者利用自用連續設籍滿6年400萬免稅額度的優惠。」

▲房地合一稅收大幅成長，專家建議民眾應該提前做好節稅規劃，包括善用重購退稅，或者利用自用連續設籍滿6年400萬免稅額度的優惠。（圖／記者陳筱惠攝）

曾敬德提醒，日前國稅局才公布一起查核案例：「屋主持有舊屋期間之用水資料係註記『空戶』，顯無居住事實，又無法提供足資，證明具有自住事實之相關證明文件，被認定持有舊屋期間無實際居住使用，與房地合一自住房地規定不符，故否准認列重購自住房地扣抵稅額，並予以補徵稅額146.3萬元。」

因此，建議購屋人須留意相關規定，保留好裝修等單據、金流與合約資料，日後若遇到查稅才有相關證明。

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