大馬公寓斷水9天！2000戶居民沒水用　清晨5點排隊搶公廁洗漱

▲馬來西亞一座公寓無預警停水了9天，導致近2000個單位的居民無水可用。示意圖，與本新聞無關。（示意圖／記者許力方攝）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞位於蕉賴的一座公寓持續斷水了9天，導致近2000個單位的居民生活嚴重受影響，不得不在公寓泳池的公共廁所洗漱。雖然當地的水務管理公司和公寓管理層積極應對，但問題卻遲遲無法解決，讓民眾叫苦連天。

據《星洲日報》報導，公寓的供水服務自7月10日突然中斷後，持續了9天都未恢復正常，迫使公寓C、D、E座54層、約2000個單位的居民只能到公寓泳池的公共廁所洗漱。然而，由於受影響的居民實在太多，每次使用廁所都必須排隊，因此部分居民為了避開繁忙時段，不得不在清晨5點前就到廁所排隊洗漱，生活極度不便。

公寓管理層表示，該公寓共有5棟樓，其中面對斷水問題的分別是C、D、E座，但A、B座的水供都很正常。目前，管理層發現C、D、E座的水槽水壓出現問題，無法正常供水給住戶，但 他們還未找到造成斷水的具體原因。

水供中斷後，公寓管理層已立即與水務管理公司聯絡，並於12日進行檢查，但情況一直未獲改善。部分單位的供水在15日短暫被恢復，不過之後又再次斷水。一名居民指出，最近一次恢復水供是在17日的下午6時左右，不過當時的水壓極低，且有部分單位的自來水呈褐色狀態，水質令人擔憂。

為解決居民的用水問題，雪州水務管理公司自15日開始便派遣3輛水槽車到當地供水，但這些水量遠遠不足以滿足居民的需求。管理層主管強調，他們目前正積極處理問題，並派職員隨時關注公寓水槽的水位變化，而水務管理公司預計也將在近日重新派人檢查，希望能找到問題根源，盡快恢復正常供水，解決居民的燃眉之急。