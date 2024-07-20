新竹、雙北買家湧入！　桃園區成為全台熱銷行政區冠軍

▲永慶房產集團統計，桃園區前5個月交易量高達1420戶，名列全台交易量最熱絡的行政區。（圖／業者提供）

記者陳意雯／台北報導

台灣經濟持續復甦，加上台股創高，消費信心回升，房市交易也隨之熱絡，據實登資訊，今年前5個月全台中古屋前10大熱銷行政區，有5個行政區的交易量突破千戶。其中，桃園市及台中市各有2個行政區表現尤為亮眼。

桃園市的桃園區及中壢區分別位居冠、亞軍，領先全台。永慶房屋研展中心的陳金萍表示，TPASS通勤月票的實施降低通勤成本，加上平均2字頭的房價，吸引不少雙北與新竹地區的買家，另外，航空城計畫和捷運系統等重大建設，也帶來房市前景。

台中市的西屯區與北屯區同樣突破千戶交易量，陳金萍表示，近年來中科台中園區引來的就業人口，使得西屯與北屯的房市蓬勃發展，新興重劃區積極推案，帶動中古屋市場交易，平均3字頭房價及總價約1500萬元的物件，相當受購屋民眾的歡迎。

新北市在人口優勢之下，有4個行政區進入前10熱銷行政區。其中，淡水區以1266戶的交易量排名第三。陳金萍表示，淡水區中古屋房價平均2字頭，總價約1000萬元，價格實惠，加上新市鎮的發展釋出大量供給，淡海輕軌通車也強化了區域內的交通功能，未來還有淡海大橋等建設，將進一步促進房市的熱絡。

而新北市的中和區、新莊區與板橋區買氣也相當旺盛，生活機能完善再加上捷運站點密集，有效縮短新北市到台北市的通勤時間，相比台北市的房價，新北市的房價更為實惠，房地產具有資產保值的雙重效益，使得區域房市交易表現亮眼。