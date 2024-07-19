年增6413人登全國「人增最速區」　北屯重劃區多磁吸首購族

▲全國行政區人口排名第9的台中市北屯區，一年卻增加了6413人，年增率2.13%，全國居冠。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

據內政部最新統計資料顯示，截至6月底全台戶口資料人口數為2341.3萬人，與去年同期相較，增加3萬9616人，但全國行政區人口排名第9的台中市北屯區，一年卻增加了6413人，年增率2.13%，全國居冠。信義房屋專家表示，北屯區重劃區眾多，人口移入年輕化，加速區域發展。

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全國人口數排名的前10大行政區，新北市板橋區仍是冠軍，接下來是桃園桃園區、中壢區，不過行政區人口排名第9的台中市北屯區，以年增6413人，年增率2.13%，奪下全台成長最高的區域。

▲全國10大行政區人口排名。

鄉林集團董事長賴正鎰觀察：「交通部近來密集核定台中市多條捷運線，軌道經濟及中科台積電二期擴廠等，因此帶來人口紅利。從1至５月的預售屋實價登錄件數來看，北屯區年增146.8%，不難看出剛需購屋實力驚人。」

▲「北屯區重劃區眾多，自廍子重劃區、機捷特區以及14期重劃區，串連整個大北屯發展。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋北屯松竹店吳俊霆表示：「北屯區內的廍子重劃區、機捷特區以及14期重劃區，串連整個大北屯發展，環繞著74環線利多受到許多外地客、首購族喜愛，近期市場也嗅到人口紅利帶來的商機，人口移入年輕化，也造就重劃區機能起飛。」

另外民政局指出，海線清水區人口突破9萬大關，鄰近沙鹿區人口9萬9449人，比去年增加1534人，預估年底可望突破10萬人。賴正鎰表示：「海線部份包含台積電在台中有3個廠，帶動就業人口源源湧入，而現階段政府推動能源轉型的關鍵之一的離岸風電，都是海線房地產利多。」

▲台中前5月預售屋揭露熱區。

從人口比對房市，依實價揭露，台中前5個月預售屋交易實價登錄共計1萬2894筆，是六都之中最多，前5大熱區分別為北屯區、西屯區、太平區、沙鹿區與南屯區。因為購屋剛性需求高，吸引不少外地建商搶地插旗，也能觀察到開發商瞄準13期與14期重劃區、海線的沙鹿與梧棲積極推案。

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