妹子冷氣開28度「乾脆不要吹」　全場曝1大關鍵：會冷醒

▲原PO開28度配電扇就覺得很涼了。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

天氣熱爆，許多人不吹冷氣根本睡不著，而一名妹子說，回到家室溫都破30度，「不開睡不著」，因此習慣設定28度配電風扇，但又常聽有人說「28度乾脆不要開」，因此讓她不知所措。文章引發網友熱議，「外面33-35度，最好28度會開跟沒開一樣...明明差很多」、「我房間冷氣27度像7度，超冷」。

一名女網友在Dcard表示，目前住在10坪小套房，回到家只要室溫超過30度就會開冷氣，基本上都開28度配電風扇就非常涼了，有時還會太冷。

對此，原PO也想到，曾看有網友發文質疑冷氣吹28度乾脆不要開，因此讓她感到納悶「所以是開28度浪費電嗎？」

文章曝光後，一票網友直呼27度配上電風扇，睡覺真的會被冷醒，「我覺得27度太冷，28度又有點太熱，真希望有27.5度」、「外面33-35度，最好28度會開跟沒開一樣...明明差很多，且台灣是潮溼的那種熱，冷氣開了會乾燥，體感差很多」、「我都固定開29度呢！外面34度，溫差5度很舒服啊」、「我都開27度+風量大，可能沒對外窗吧！整個就超涼爽」、「我都開28度搭配循環扇，半夜睡覺都會冷欸」、「我開29度就冷到穿外套了」、「我房間冷氣27度像7度，超冷」。

也有網友解釋，「每台冷氣溫控跟坪數不同，吹起來體感溫度會有差異，有的冷氣開27~28度確實是比較無感，但有的冷氣27~28度就微涼足夠舒適了...換個角度來說，只開28就足夠，代表你冷氣冷房能力強」、「我也是開27-28度，當初噸數有選大一點，搭配電扇涼涼的很舒服啊」。

台電粉專《台電電力粉絲團》指出，想開冷氣又不燒荷包的話，可以透過「3撇步」設定冷氣溫度，再搭配電扇或循環扇，就能涼爽一夜不煎熬，如下：

溫度26-28度剛剛好：調高一度就可以省電6%。

睡前按下舒眠功能：睡覺時人體新陳代謝下降，同樣溫度到半夜就會覺得冷，舒眠功能可以在入睡後微升1-2度，可以避免半夜冷醒，也可以更省電。

設定定時：如果擔心冷氣吹整晚很耗電，可以善用定時功能，設定入睡2-3小時後，就讓冷氣自動關機，避免多耗電。

