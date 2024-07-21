買房邀女友同住！他提議「月給3千使用費」被拒　網一面倒：沒好處

▲女友在雙北已經有房子了。（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

有些情侶穩定交往一陣子後，便會考慮同居，近日有網友發文表示，女友在雙北有一間房，而他則是近期才買了預售屋。他從沒打算要女友幫忙付房貸，但因為雙方有討論到未來是否要同住，所以他就詢問對方，是否願意負擔每月3000元的房屋使用費？豈料女友卻不願意，讓他不解，他的要求有很過分嗎？

男網友在Dcard上，以「要求付一點房屋使用費過分嗎」為標題發文，提到他和女友家境都不錯，且兩人都是北漂工作。雖然女友年薪約為他的三分之二，但也有破百萬，而平常的開銷幾乎都是由他支付，至於超過兩天以上的旅遊，他們則是平分費用。

原PO透露，女友家人幫女友在雙北買了一棟房子，對方現在就住在那裡；而他則一直在外面租屋，是直到最近才跟上買房熱潮，買了一間預售屋。該預售屋的頭期款全由他自己支付，每月6萬元的房貸也都會是他自己負擔，因為房子並未掛上女友的名字，所以他原本就打算自己全數付清。

只是原PO近期和女友討論到未來是否要同住的話題，並詢問對方能否幫忙分擔每月3000元的使用費時，女友卻不願意，寧願住在自己的房子裡。畢竟女友在雙北已有房，所以他也可以理解女友想法，但如果家人沒幫忙買房，在外租屋應該隨便都會超過3000元，他這樣的要求有很過分嗎？

貼文曝光後，底下網友點出關鍵，「她自己有家裡住，願意來找你互相陪伴，又不是白占你便宜，你還要跟她收錢，這感覺有多糟」、「如果是我也不要，家裡有房住還要每個月付3000元，房子是你的，萬一吵架了被趕出去的是女友」、「她有自己的房子，住得好好的。如果跟你結婚了得搬去你那，你還要跟她收錢，她當然覺得對她沒好處呀」。還有網友建議，「你買的那間租人，你直接去住她家付她房租不是更快？」