688萬→1.1億？中都透天6年行情漲16倍　在地吐實情

▲根據實登，中都重劃區有間透天2018年入手價格僅688萬元，2022年加價9212萬元轉手，6月成交價達1.1億元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

緊鄰北高雄美術館特區的中都重劃區，擁上萬坪中都溼地公園綠地，根據實登，該區有間透天2018年總價僅688萬元，6月成交價達1.1億元，暴漲16倍，在地透露，主因是當初轉手未加上地價，僅計算建物價格才會出現暴漲。信義房屋專家表示，該區房、地價已出現飆漲。

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該透天位於十全三路，屬於中都重劃區，根據實登公布，今年6月成交價達1億1750萬元，地坪96.8坪、建坪106坪，為地上2樓，屋齡6年，實登備註「含租約」，換算地價，單坪也高達121萬元。在地仲介預估，該棟租金約落在15~20萬元。

▲緊鄰北高雄美術館特區的中都重劃區，擁上萬坪中都溼地公園綠地水景。（圖／記者張雅雲攝）

特別的是， 實登顯示，2018年建物第一次登記後移轉，當時房價僅688萬元，據了解，買家為禾田宇有限公司，2012年首次轉手，加價9212萬元售出，成交價9900萬元，新買家為祝周投資股份有限公司。

今年6月獲利1850萬元再度售出，新買家為自然人，換言之，該透天6年來從688萬元漲到1.1億元，大漲16倍。

▲歷次轉移明細。（ETtoday製表）

總價出現大暴漲，住商不動產南區執行協理林祺博分析，主因是當初2018年實登成交價，688萬元僅為建物價值，土地為2017年入手，當時成交價為6000萬元，若加上地價後，透天總價6688萬元較為合理。

信義房屋中都店長施智邦表示，中都與高雄知名的豪宅聚落美術館特區，僅一河之隔，因此被視為美術館特區延伸，加上區內綠覆比高，吸引不少建商購地卡位，新案成交價已站穩4字頭。商業行為目前集中於同盟三路、美都路與十全三路一帶，預售新案房價屢創新高，最高已達57.1萬元。

施智邦分析，中都土地價格目前行情落在單坪70~90萬元，6年前約40~50萬元，土地已出現7~8成的明顯漲幅，該區素地租金單坪行情約為400~600元，若含地上建物單坪約1500~2000元。

▲中都重劃區緊鄰高雄車站、美術館特區，兼具重劃區、市區生活機能便利優勢，。（圖／記者張雅雲攝）

林祺博分析，區域多為大樓推案，透天交易頗為稀缺，此透天位處中都重劃區，緊鄰高雄車站、美術館特區，兼具重劃區、市區生活機能便利優勢，為早期開發完成後的少數透天產品，加上屋齡較新，含有租約，因此能以破億元總價成交，林祺博說：「近年中都房價漲勢兇猛，若單看地價，該棟透天是略高於區域行情，不過加上地上建物價值後，成交價也算合理。」

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