情殺悲劇不影響　14組人馬搶台中東區凶宅破上拍

▲位於台中東區一座屋齡33年的大樓社區，20年前曾發生駭人聽聞的情殺命案。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於台中東區一座屋齡33年的大樓社區，20年前9樓戶曾發生駭人聽聞的情殺命案，讓社區長期蒙上凶宅陰影，更因兇手手段狠毒，讓社區曾被票選為台中十大凶宅社區之一。不過，近期該社區7樓戶落入法拍，卻引來14組人馬搶標，得標者不惜加價269萬元拿下，溢價率超過5成。

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回顧20年前的慘案， 2004年鈑金工人洪男因感情糾紛，與女友談判不成，持預藏的武士刀及開山刀砍殺女友、女友姊姊及一對情侶室友，洪男更是在行凶後自跳樓自殺死亡，最離奇的是，洪男墜樓因呈現跪地懺悔姿勢，讓不少人對此印象深刻。

▲該戶首拍底價650萬元以流標收場，但到2拍時底價來到520萬元，引來14組人馬搶標。（圖／記者陳筱惠攝）

近期該社區被法拍戶別位於7樓，總面積33坪，法拍原因為給付票款。雖然首拍底價650萬元，以流標收場，但到二拍時底價打8折來到520萬元，竟引來14組人馬搶標，最終由吳姓民眾以總價788.8888萬元得標，直接破上拍。

寬頻房訊發言人徐華辰表示：「目前法拍市場因低利率環境壓抑、房市熱度高，法拍屋釋出量縮，加上剛性自住與置產需求旺盛，讓法拍市場呈現『僧多粥少』的情況，大部分破上拍的情況是投資人在前次拍賣時想等流標打折後再出手，結果進場投標發現競爭者眾，為了能拿下，結果拍定價反而高於前拍底價。」

▲對於凶宅社區法拍物件也能以近乎行情價成交，房仲業者認為經過時間的洗禮，東區千萬元內3房物件相當稀缺。（圖／記者陳筱惠攝）

不過對於凶宅社區法拍物件也能以近乎行情價成交，21世紀不動產資深經理沈政興表示：「該起情殺慘劇確實對社區造成房價影響，但經過時間的洗禮，凶宅以外的戶別已慢慢走出陰霾，尤其在東區，千萬元內3房物件相當稀缺。」

觀察近期該區域不斷傳出大型開發商獵地，以建商取得土地單價推算有望開出4字頭價碼，像此社區目前3房物件已經開出1200萬元左右的價碼，800萬元內取得成本仍是比行情低，以租金抓2萬元來說，作為置產物件投報率還可以有3%以上收益。

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