建商為何瘋搶台中七期土地？　「蘿曼蘿蘭」揭開60米市政路的優越





▲七期最新預售案「蘿曼蘿蘭」，帶領購屋族揭開60米市政路的優越。（圖／翻攝自影片）

記者陳筱惠／台中報導

房地產未來的著眼點絕對是大型上市櫃建商土地的佈局，2024年的7月，堪稱是台中市七期發展30年來，土地爭奪戰最激烈的一個月，在為數不多的可開發土地中建商補庫存約3600坪、共計117億元做為未來推案儲備庫存，包括新美齊（2442）以38.8億元最高總價購地、興富發（2542）代子公司碧江企業公告以37.94億元次高總價再度拿下市政路面積1331坪之土地。

台中市七期開發30年，成為中台灣最精華的蛋黃區，不僅擁有台中最多公共建設，更是居於國道一號、台74線、捷運綠線以及未來的捷運藍線等所有交通之核心位置，而近年台中最重大的交通議題「市政路延伸工程」，連中市府都以「打通中市經濟動脈」來形容，以「花若盛開、蝴蝶自來」形容七期地位相當貼切。

▲七期在公部門、民間投資的澆灌下，已開發為商業區及高級住宅區。（圖／翻攝自影片）

七期在公部門、民間投資的澆灌下，已開發為商業區及高級住宅區。不論是臺中市政府、臺中市議會、臺中市地方稅務局總局皆座落此處，領導臺中經濟、政治、都市發展的核心領袖，皆生活於此。

此外，臺中國家歌劇院、秋紅谷生態公園、新光三越台中中港店、Top City 台中大遠百、老虎城購物中心、誠品生活480、林酒店、日月千禧酒店等亦座落於此地，中台灣最頂尖的商辦群更只在此綻放，讓七期成為商業的重要核心，也等同是商業大佬、企業領袖、專業經理人同樣生活於此。

▲近年台中最重大的交通議題「市政路延伸工程」，連中市府都以「打通中市經濟動脈」來形容。（圖／翻攝自影片）

針對交通，在市政路打通議題中，市政路未來將通往串連中部科學園區，替七期再帶進科技業的頂級高管、高階科技菁英，此舉更無疑將替七期60米市政路帶進新一波移民熱潮。

值得注意的是，以城市美術館為概念的「誠品生活480」匯集逾百家品牌，以融合自然景觀的大型複合體，不僅為區內居民帶來優雅綠意生活，閱讀風氣引領高質感，帶動美學生活新風潮。

▲以城市美術館為概念的「誠品生活480」匯集逾百家品牌，閱讀風氣引領高質感，帶動美學生活新風潮。（圖／翻攝自影片）

觀察目前七期新預售屋房價，在2024年中已經站上9字頭大關，甚至已然出現單價距離百萬元僅一步之遙的距離，而基地位址在「誠品生活480」旁的最新預售案「蘿曼蘿蘭」選擇以市政路上稀有的輕豪宅產品問世，規劃23~34坪、2至3房的精品宅，市政路上大坪數豪宅居多，稀有小坪數產品，越稀有越值得擁有。

▲▼「蘿曼蘿蘭」選擇以市政路上稀有的輕豪宅產品問世，樓高36層，規劃23~34坪、2至3房的精品宅。（圖／翻攝自影片）

「蘿曼蘿蘭」樓高36層，就位於市政路第一排，擁有燙金門牌，採用豪宅尺度規劃，雙大師聯袂擘劃，多元豐富公設與景觀設計切進七期市政路上稀有小坪數，讓至今依然心動，但曾經錯過七期的置產客，再次有機會入手全方位且無可取代的「蘿曼蘿蘭」。

市政路「蘿曼蘿蘭」基本資料

住宅規劃：2~3房（1~2樓店面，3~36樓住家）

洽詢電話：04-2259-6655

了解更多>> http://bit.ly/44FsDIT