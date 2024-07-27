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雨彈侵襲！民眾憂基地泡水遭掏空　專家：短暫還好

▲▼ 高雄,淹水, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄市昨日淹水嚴重，多區在雨勢漸歇後水漸漸消退，引來不少民眾擔心，大樓地基會不會受到影響？（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

颱風凱米帶來暴雨，高雄市昨日淹水嚴重，多區在雨勢漸歇後水漸漸消退，引來不少民眾擔心，大樓地基會不會受到影響？專家分析，土壤因含水量高而造成掏空現象，起碼要泡水在水裡1~2周，若只是短暫幾小時至1天，都不至於會有太大問題。

《地產詹哥老實說》EP215／新青安被批市場毒藥　內行人回擊5大質疑

颱風凱米肆虐，高雄連日強風暴雨，部分地勢低窪的區域，出現積淹水破百公分，民眾紛紛在臉書貼出水淹半層樓、甚至地下室淹水照片，感嘆排水不良，盼政府加緊治水。

不少民眾更擔心大水退後，建案的地基會不會受到影響，懋元法律事務所律師、土木結構技師張簡明杰指出，10年內新大樓，大多使用新混凝土，水密性較高，雨水較不會透過裂縫鏽蝕到鋼筋，若短暫泡水1~2天都不會有太大影響，若是長達1~2周都泡在水裡才需要擔心。

若是超過10年以上大樓，張簡明杰建議，民眾可檢測住家淹水區域，試著敲一下混凝土牆壁，看有沒有潮濕到出現剝落，潮濕是正常，但若出現混凝土剝落，代表混凝土受到水氣影響，鋼筋也有腐蝕的危險，建議應進行水泥補強、鋼筋除鏽，加強結構安全。

▲▼岡山淹水 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲淹水嚴重的區域，工地也出現大積水，引來民眾十分憂慮會不會出現土壤流失。（圖／記者陳宏瑞攝）

而興建中的大樓，也因基地正在開挖地下室，不少工地出現大淹水，引來民眾十分憂慮會不會出現土壤流失，造成地基塌陷的問題。

許堅倚建築師事務所建築師許堅倚分析，一般大樓開挖地下室，已經挖到地下11~12米，深度夠深跟表面土壤已沒有太大關係，不要說颱風天暴雨，只要一般雨季，像是午後雷陣雨後，地下室都會出現積水，通常是工地趕快用抽水馬達抽掉積水，避免蚊蠅孳生、或工人發生危險。

許堅倚表示，近日歷經大風大雨，目前手上建案大多回報「勘查無誤」，也沒有聽聞有工地出現災情，通常會出現天坑或是地基掏空，多半基地附近有其他工程，或是馬路曾有施工，埋管沒有回填，本來就有坑洞，才會導致土壤往空洞處流失，算是很特殊的情況，一般也不常見。

許堅倚提醒，因為土壤本來就會含水，若是山坡地周邊住家，一旦土壤跟著水往下流，容易發生土壤掏空的問題，需要多加留意。

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關鍵字：高雄淹水地基颱風專家

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