日立退出家用空調市場！　網友憂：日本壓縮機恐絕版

▲日立宣布退出家用空調市場，傳出將考慮出售給德國博世。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

日本電機大廠日立製作所（Hitachi）傳出重大決策，將揮別家用空調市場，轉而專注於商用空調領域的發展。外媒分析指出，此舉主要是為了應對大金工業、Panasonic、三菱電機等三強的夾擊，消息曝光引發社群熱烈討論，不少台灣網友憂心日本製壓縮機將越來越稀有，甚至可能出現絕版的危機。

日本《彭博社》報導指出，日立製作所將不再生產家用空調，而是將重心轉移至商用空調市場。日立與美國江森自控國際合資成立的JCHAC，因面臨大金工業、松下、三菱電機等競爭對手的強烈挑戰，銷售量連續3年下滑，因此決定出售JCHAC，以將資源集中於高成長、高利潤的商用空調領域。

目前日立正計畫將JCHAC出售給德國博世，儘管日立決定退出家用空調市場，可是仍會持續在資料中心等商用空調領域耕耘。

出售消息一出，迅速引爆社群討論熱度，不少人感概「台灣人裝冷氣首選的品牌之一，現在也要退出家用市場了」、「日本壓縮機要更少了」、「日本壓縮機絕版」；還有人不解「台灣日立冷氣之前都要等欸，沒現貨，不是應該賣很好？」但是也有人提醒「台灣日立冷氣早就跟日立不同公司了」，認為無需太過擔心。

部分網友則提出替代品牌可以考慮，「不如支持國產的冰點」、「國際牌便宜又好用」、「LG低調好用，只是外觀沒很好看」、「便宜的華菱、冰點、三洋、聲寶，都很耐用」。



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