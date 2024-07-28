成功斡旋等簽約！他少1步驟「賣家避不見面」房子飛了：被截胡

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

通常斡旋成功等著要簽約，很多人難掩興奮、期待的心情，最後卻沒簽成難免令人錯愕。就有網友表示，收到斡旋成功，能約時間簽約的通知，但賣家一直避不見面，後來才知道賣家透過其他仲介交易成功，瞬間感到灰心，「怎麼買個房子這麼難啊！還會被截胡」。對此，信義房屋專家表示，畢竟房市正熱，所以該簽、送訂的書面自己也要稍微盯著比較好。

有網友在「買房知識家」吐苦水，他的房仲通知買房斡旋成功，已經能約時間簽約了，沒想到賣家卻避不見面，輾轉得知賣家透過別間仲介與其他買家成功交易。原PO忍不住感到灰心，「怎麼買個房子這麼難啊！還會被截胡，突然有點沒信心。」

看到貼文後，眾人紛紛留言安慰，「代表這不是你的命定房」、「房子很多、不用急，一急就容易買錯，下一間會更好」、「斡旋不代表買到，尤其是一般約，斡旋單屋主沒有簽名，誰先跟屋主簽買賣合約書的先買到」、「如果沒簽買賣合約，沒簽意向書，你要討什麼？」

有過來人也有感直嘆，「買房子真的很難啊！因為我是過來人已經深深體會到。晚上7點看房，談到晚上10點了稍微考慮一下，晚上11點告知被另外同事收到更高的價錢斡旋，11點被人買走。」信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，畢竟房市正熱，所以該簽、送訂的書面自己也要稍微盯著比較好，要確認屋主是否真的有簽收斡旋金、轉定。