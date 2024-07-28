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南部淹大水「對房價有影響？」　他列重大事件愣：投降輸一半

▲仁武區八德中路、八德南路一帶淹水嚴重。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

▲颱風導致多處大淹水。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前凱米颱風夾帶強風豪雨襲台，導致全台多處大淹水。房產智庫專家何世昌就表示，有朋友問他：「這回南部淹大水，對房價沒有影響嗎？」他就坦言：「我覺得…很難，影響微乎其微」，並列出過去幾波重大事件，「台灣房地產的特性就是如此。真的，投降輸一半，再等空悲歎！」

馨傳不動產智庫執行長何世昌27日晚上在粉專表示，即使南部淹大水，他覺得很難對房價有影響，調侃「台灣人是健忘的」，但主要是房市的比價跟漲效應，「即使現在因淹水問題房價暫時不漲，之後仍會補漲上來。」

接著他回顧過去幾波重大事件，首先是「犯罪熱區地點」，「多年前當『犯罪熱區地圖』出現時，相關議題大概炒了近一週」，很多人都說犯罪熱區的房價會下跌，「但結果呢？跌一根毛都看不到啦。甚至，我想很多人都忘了，你們老實說，今年以來你有查過這個東東嗎？」

再來是「斷層帶」，「在戲棚下站到腰都斷了，還是看不到斷層帶的房子跌價，說多了都是淚。」第三是「土壤液化區」，「相關議題整整吵了一個多月有餘，之後三不五時就被拿出來冷飯熱炒一下」，可儘管被說得很誇張，房市反應卻很平淡，房價根本臨危不亂。

第四則是「大地震」，「花蓮大地震後有感餘震搖不停，搖到全村的人彷彿都見到外婆了，結果房價卻照樣狂飆，漲到空手等房價崩的人哭暈在廁所。」最後就是「淹水」，「前面四大招都沒用了，你跟我說淹水？我的答案只有兩行辛酸淚，趕快回家洗洗睡。」他也認為，拿國外說嘴於事無補，「我們就是生活在台灣，台灣房地產的特性就是如此。真的，投降輸一半，再等空悲歎！」

貼文引發議論，「看戲的還是看戲；上車的還是上車」、「真的耶，台南人都知道安南區淹到不能再淹，房價還是一直衝」、「地點真的好，淹水是小事」、「淹水淹一淹，隔天早上醒來猶如夢一場」、「房地產是寡佔市場，強者恆強。淹水一定有影響，影響的是那些被淹的大樓以及容易淹水的地區。」

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