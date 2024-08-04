2字頭買高雄新屋　1蛋殼區推案爆發還有機會

▲以往堪稱蛋殼區的高雄大樹，因為有和發產業園區、以及205兵工廠遷入帶來的就業人口紅利，推案量創近年新高。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

全台熱錢充沛，房價不但沒有下修跡象還愈來愈貴，高雄首購小資族想買房愈退愈遠，以往堪稱「蛋殼區」的大樹，因為有和發產業園區、以及205兵工廠遷入帶來的就業人口紅利，推案量創近年新高，新華廈2字頭就能入手，門檻相對親民吸引首購族購買。

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過去大樹被認為是高雄市偏外圍的區段，連蛋白區都算不上，堪稱「蛋殼區」，不過近年因為高雄房價外溢效應影響，旁邊大寮、鳳山都出現3~4字頭房價後，加上鄰近和發產業園區、以及205兵工廠將遷入，帶來的就業人口紅利，吸引建商進軍推案。

大高雄建築公會理事長洪光佐表示，大樹距離屏東市也不遠，也能享有屏東高鐵特區、屏東科學園區等開發利多，相對房價更親民，因此近期房市買氣逐漸熱絡，新推案量也創近年新高。

▲以往堪稱蛋殼區的高雄大樹，因為有和發產業園區、以及205兵工廠遷入帶來的就業人口紅利，推案量創近年新高。（圖／記者張雅雲攝）

大樹目前推案逐漸從透天轉往以華廈產品為主力，根據實登，今年華廈均價約落在23萬元上下，2022年首度出現預售華廈產品，均價為20萬元，2年來房價已出現15%漲幅，2字頭就有機會入手。

像是最新公開的華廈「捷安天下2期」，規劃22~29坪、2~3房，根據實登，成交價介於22.6~25萬元。而該區案量最大的「淞の曜」規劃18~30坪2~3房，今年第2季才開賣，已售60戶，銷售快過半，成交價為21.1~26萬元。

▲大樹預售華廈房價量變化。（ETtoday製表）

大樹到高雄市中心較遠，與其他蛋白區相比，房價相對較低，明磊建設董事長蔡金信表示，該區華廈新案多主打「低單價、低總價、低公設」的三低住宅，不但降低入手門檻，室內坪效也比大樓產品高，首購族接受度高，新案買氣都不差。

蔡金信分析，大樹原本就有台鐵九曲堂站，坐火車到高雄站比從鳳山坐捷運到高雄火車站還快，上國道國3及國10、88快速道路等也不遠，未來高鐵一旦跨越高屏溪在屏東六塊厝設站，到屏東搭高鐵更近，帶動周邊房市交易水漲船高。

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