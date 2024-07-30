不敢買？颱風後「待簽約新房」冒水漬　一票點頭：比驗屋有用

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前凱米颱風過境，帶來災情令人措手不及，也打亂不少人的計畫。就有網友表示，一家人原本準備要簽約買房了，結果颱風一來，發現房子有幾處出現水漬。建商承諾會處理，並在外牆塗防水漆，「但漏水是大家最害怕，也是住透天頭痛的地方，不想花了一生的積蓄，然後每到下雨天心驚膽顫」，引發話題。

有網友在Dcard分享「新透天…已經決定要簽約因為這次的颱風…」，原本一家人開開心心準備下下周要簽約，但因為颱風大量雨勢沖刷，房子次臥角落、頂樓都出現水漬。建商解釋因為風雨太大，連不會淹的地方都淹水，承諾一定會處理，也會在外牆上防水漆。

但原PO就猶豫，漏水是大家最害怕，也是透天住戶最頭痛的問題，「不想花了一生的積蓄，然後每到下雨天心驚膽顫，家是避風港卻成了漏水的港灣」，不禁求助，如果遇到這樣的情況，還會購買簽約嗎？

貼文引發討論，大部分網友都無法接受，「為什麼逢大雨會漏水是正常？我從小到大搬過不同家，都沒有因為強颱來襲漏水過，所以對於這種會漏水的房子（甚至是新成屋）大感震驚」、「我家30年都好好的沒漏水（除了有一次忘記清頂樓陽台落葉）」、「頂樓比較麻煩，屋頂防水漆要加油擦好」、「屁啦，我家也下超大就沒漏。」

但也有人指出，「如果交屋的時候沒有遇到雨季，真的很難抓，所以建商保固和態度就很重要」、「我們家是建商，從頭到尾自己顧工地的，但有些事情真的很難防」、「做口碑的建商，最多就只能在售後方面要多用心」、「颱風天結束去看房比驗屋還有用。」

其中，有內行網友表示，「沒有處理好，以後裂縫了漏水會越來越嚴重」，接著給出建議，「請包商用止水針灌注發泡抓漏後再補防水漆！（可以跟建商說這句，他會覺得你懂防水絕對不會呼嚨你）」。另外，他認為若只有一點點水漬，其實算還好，「之前還看過會流汗的牆壁～以及水簾洞般的地下室。」