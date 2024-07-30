十盛風波未平息　高雄首店插旗「手搖十字路口」

記者張雅雲／高雄報導

藝人紀卜心與百萬網紅小吳共同創辦「十盛熟成奶茶專賣店」，近期炎上風波愈演愈烈，無懼網路流言，高雄首店29日開幕，就選在一級戰區「手搖十字路口」，信義房屋專家表示，熱河、吉林街口，短短230公尺有12家飲料店聚集，成為超級戰區。

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▲藝人紀卜心與百萬網紅小吳共同創辦「十盛熟成奶茶專賣店」，近期炎上風波愈演愈烈，首度進軍高雄插旗。（圖／記者張雅雲攝）

「十盛熟成奶茶專賣店」，主打以北海道十勝乳源為基底的香濃奶茶，沒想到日前爆出生乳奶源含奶精，引起外界批評，小吳在YouTube頻道發布道歉影片後，網友遲遲等不到紀卜心的道歉影片，感到「誠意不足」，紛到紀卜心YouTube最新影片敲碗道歉影片勒？反被紀卜心昨日在留言嗆「你是文盲？」爭議再起。

▲熱河、吉林街的「手搖十字路口」，短短230公尺就有12家連鎖飲料店。（圖／記者張雅雲攝）

炎上風波愈演愈烈，一舉吵高品牌知名度。「十盛熟成奶茶專賣店」首度進軍高雄，網紅人氣加持29日開幕，就選在熱河、吉林街的「手搖十字路口」插旗，該區短短230公尺就有12家連鎖飲料店，堪稱飲料超級激戰區。

▲高雄飲料十字路口。（ETtoday製表）

在地房仲估計，十盛該店為地上3樓，地坪20坪、建坪約55坪，屋齡約51年，預估月租金3~4萬元。以此次爆出爭議的含奶精成分「極濃鍋煮熟成奶茶」，單杯69元換算，月賣434~579杯租金就打平，租金不算太高。

信義房屋後驛店業務謝廷甄表示，熱河街、吉林街餐飲店家多，主要與其區段位置有關，由於區段早期發展，熱河街集市效應愈來愈強，多是老店也少有店面釋出，吉林街晚上有吉林夜市，帶來的消費人口多，有足夠的消費力支撐。

▲手搖飲密度超高，新品牌也願意到此設點。（圖／記者張雅雲攝）

由於熱河街一店難求，加上租金較高，不少餐飲業轉往吉林路插旗，陸續形成「手搖十字路口」，手搖飲密度超高，新品牌也願意到此設點。

謝廷甄表示，熱河街是早期發展商圈，1樓店面月租金落在4萬元左右，吉林街租金較便宜，落在3~4萬元。

區域因住宅大樓多，白天到宵夜從早到晚都有人潮，謝廷甄分析，這類網紅名店，本來就能吸引網友抱持朝聖心態嚐鮮，擁有一定的吸客優勢，加上租金不高，也有減低營運成本優勢，存活率更高。

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