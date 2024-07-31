茂德積極獵地　再砸7.2億買永康鹽行千坪土地

▲台南永康鹽行重劃區因南科效應，吸引各大建商插旗。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電設廠成房市發展關鍵，台南永康鹽行重劃區因南科效應，吸引各大建商插旗。據實價登錄，6月成交的永康區平道段1209坪土地，總價7.2億元，換算單價約60萬元，據了解，買方為茂德機構以張姓自然人名義購入，信義房屋專家表示，區域已無低於4字頭新案。

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根據實登，今年6月茂德建設以張姓自然人名義再出手獵地，總價7億2567萬元，面積1209坪，該地位於平道十路，為住宅用地，換算土地價格單坪60萬元。

台南市代銷公會輔導理事長陳雨利表示，6月地政局標售鹽行重劃區土地，該區住宅用地成交價落在57~64萬元，茂德該筆成交價也算合理，不過地價一直漲，成本降不下來，房價只好繼續挺進，未來推案開價也站穩4字頭。

信義房屋永康鹽行店長陳萱蓉表示，鹽行重劃區鄰近國道一號與台一線省道，並距離永康火車站約10分鐘車程，也有北外環道路3期工程完工與通車，可以快速通往南科，聯外交通便利，吸引不少南科族群購屋，已經有不少大型建商看好該區發展，紛紛到鹽行插旗。

▲據實價登錄，茂德機構以張姓自然人名義購入永康區平道段1209坪土地，總價7.2億元，換算單價約60萬元。（圖／翻攝自Google Maps）

近年看好台積效應、AI議題發酵，加上受通膨影響，為了控制總價，建商紛把坪數縮小，帶動單價不斷上漲。像是國泰建設2022年以總價約12億元，購入永康鹽行國中旁約1590坪精華地，當時單坪成交76萬元，創區域商業區地價新高，目前尚未被突破。住宅區則是6月海富建設與結進不鏽鋼工業攜手標下的平道16街千坪地，單價約64.7萬元，創區域住宅區土地價格新高。

陳萱蓉表示，鹽行近期已有不少工程師來此區購屋，買氣相當驚人，帶動成交價快速飆漲。目前預售案如「遠雄綠禾」、「勝美AI」、「 遠雄山禾」、「春福詠序」等案，銷售速度也不慢，目前成交價已全面站上4字頭，根據實登，最高已達46.3萬元，而「國泰仰睦」新案開價已出現5字頭，帶動近期擔心房價愈等愈高的買家積極進場，成交量居高不下。

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