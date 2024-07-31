「金銀島」變身南部史上最大案　林聰麟：單戶總價1千萬起

▲高雄史上單一總銷最大案「AI慕光城」，1期預計總銷200億元，31日動土。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
高雄史上單一總銷最大案「AI慕光城」，1期預計總銷200億元，位於「金銀島購物中心」舊址，31日動土，總戶數達1108戶，坪數為20~38坪，清景麟集團創辦人林聰麟表示，最快10月開賣，均價55萬元，2期預計2025年3月公開，總銷合計達420億元，創南部新高。
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「AI慕光城」舊址就是高雄人耳熟能詳的「金銀島購物中心」，該購物中心2015年歇業後，由台糖把金銀島舊址一半的基地重新招標，面積5097坪，2022年清景麟與三地集團攜手以總價43億1111萬元得標，換算土地單價約84萬元。
▲該案預計分2期開發，共申請2張建照，最快10月公開，均價55萬元。（圖／記者張雅雲攝）
清景麟集團創辦人林聰麟表示，該案預計分2期開發，共申請2張建照，1期31日動土，基地面積約2551坪，打造3棟地上24 層、地下5層超高樓，總戶數達1108戶，規劃20~38坪、2~3房，總銷200億元，最快10月公開，開價50~60萬元，均價55萬元，2期最快2025年3月公開，總銷240億元。
該案主打從外觀、燈光、景觀、公設等，全部由新加坡知名SCDA國際建築團隊親自設計操刀，打造南部有史以來總銷最大案。
▲基地正對高雄205兵工廠，搬遷進度深受外界矚目。（圖／記者張雅雲攝）
特別的是，「AI慕光城」正對高雄205兵工廠，該工廠搬遷進度深受外界矚目。高雄市地政局表示，配合兵工廠新建廠房進度及生產任務不中斷，採分階段搬遷辦理。第一階段搬遷已於5月21日完成點交用地，剩餘部分目前軍方暫訂於今年年底完成搬遷，實際期程則依軍方生產任務排定。
▲區段還有輕軌瑞田站、捷運紅線凱旋站、國道1號交流道、夢時代購物中心等，地段相當精華。（圖／記者張雅雲攝）
高市地政局表示，兵工廠從1998年行政院指示辦理遷建，前後歷經26年，搬遷後總面積達58公頃，為亞灣最大素地，根據高雄市都發局公布，將會規劃29.45公頃的特貿區，得作企業總部、大型購物中心、國際貿易及金融業等產業使用，引入多元產業後增加就業機會。
高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，高雄近年轉型智慧城市成效卓越，南台灣科技廊帶，串連「亞灣2.0」與「半導體S廊帶」2大計劃，不只台積電進駐，AI生態系在高雄擴大發展，區段還有輕軌瑞田站、捷運紅線凱旋站、國道1號交流道、夢時代購物中心等，地段相當精華，未來可迎接AI科技人才置產需求。
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