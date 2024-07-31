台北27棟商辦現億級交易　信義：企業以租代買意願增

▲商用不動產市場熱，上半年台北共有27棟辦公大樓出現億級交易。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

商用不動產市場熱，上半年台北共有27棟辦公大樓出現億級交易。信義全球資產專家表示，今年辦公市場是自用型買方的天下，由於產業發展與經濟表現的正向，企業以買代租、購置自用資產意願提高。

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信義全球資產統計實登資料，2024上半年台北辦公市場包括：「百代宏碁大樓」、「國家企業廣場」、「利豐大樓」、「瑞光大樓」等27棟辦公大樓，均出現億級成交記錄，總交易額達175億元。

信義全球資產總經理林三智表示：「今年辦公市場是自用型買方的天下，企業買辦公室自用兼置產風氣興盛，資金流入商用不動產，產業投資動能漸強，企業以買代租、購置自用資產意願提高，自用型買方躍居辦公市場主流。」

林三智觀察，近來商用不動產自用買方產業趨向多元化，除了科技大廠、傳產企業，今年也看到旅遊業、遊戲製作公司等進場購置自有辦公室，包括旅遊電商易飛網旗下飛買家，今年就以2.55億元買下長「欣商業大樓」部分樓層。

「屋齡無論新、舊，都是今年買方的心頭好！」林三智說，中山、松山為北市發展較早的金融重鎮，市區辦公大樓屋齡普遍30年以上，但黃金地段不動產的保值性及後續增值空間，對買方來說，依然有相當高的吸引力。

▲北投士林科技園區等產業利多加持，遠雄、長虹、華固等品牌建商積極插旗開發辦公大樓。（圖／記者項瀚攝）

另外南港和士林區，近年有南港軟體園區、北投士林科技園區等產業利多加持，遠雄、長虹、華固等品牌建商積極插旗開發辦公大樓，吸引想進駐新大樓、設立企業總部的公司，包括宏碁集團辦公室布局策略轉租為買，旗下宏碁資訊、展碁國際、安碁資訊以共35.82億元購入「百代宏碁大樓」。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄補充，台北市商辦租金呈現穩定成長，也是企業考量購入的原因之一。另外她觀察，產業經濟表現強勁，除了商辦、廠辦交易旺，土地市場也頗為熱鬧，資產雄厚的企業紛紛購地或取得地上權土地進行開發。

丁玟甄指出，統計Q2土地市場延續Q1強勁動能，Ｑ2達507億元，年增率達到61%，合計上半年大型土地交易總額為938億元，比去年同期成長94%，主要買方除了建商之外，其次就是科技業。

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