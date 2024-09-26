她剛買中古屋「錢要花在裝潢or家具？」　網選擇一致：住起來舒服

▲原PO猶豫要把預算拿來裝潢還是買家具。（示意圖／記者許凱彰攝）



記者郭卉寧／綜合報導

「該把錢放在裝潢還是買家具家電？」一名女網友指出，日前買的中古屋即將交屋，但在預算限縮的情況下，不曉得該把主力放在裝潢，還是家具家電上，因此上網尋求意見。貼文發出後，多數人都一致選擇裝潢，「住起來舒服最重要。」

原PO在Dcard表示，不久前買了2房1廳1衛的中古屋，即將準備交屋，但前屋主的裝潢比較老氣，因此詢問幾家裝修公司的老屋翻新報價，結果家人卻認為裝潢不需花太多錢，應該把預算放在家具及家電，「我覺得住在舒適順眼的環境很重要，整頓好再入住會比較舒服，大家覺得裝潢跟家具家電哪個比較重要？還是預算上建議要如何分配？」

對此，不少網友認為，無論是裝潢還是家具都應該抓預算上限，「兩邊都要抓一個預算上限，把比較重視的點一個一個列出來會比較好評估」、「兩者我覺得50/50都重要欸，建議還是等報價單出來再取捨吧，現在裝潢也都不便宜，勢必要捨棄一些項目才有預算留給家具」。

不過，多數人都選擇裝潢，家具則是慢慢升級即可，「先搞定裝潢，家具可以慢慢存錢，慢慢去換成妳喜歡的」、「裝潢+1，家具不用一次到位，可以慢慢買」、「畢竟是要自住的，家電可以慢慢存慢慢換，但現在沒一次把裝潢用好，以後要用就很麻煩」、「先裝潢，主要住起來舒服，電器先不急，慢慢買或是現買二手的」。