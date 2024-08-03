體感大廠投資20億橋科設廠　在地抱怨「房價快買不起」

▲橋科產業議題帶動周邊橋頭、燕巢房價高飛，在地人抱怨，各大廠還沒完工，房價已經大漲。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

體感設備大廠智崴資訊31日在橋科舉辦一期廠房動土，投資20億元，產業議題帶動周邊橋頭、燕巢房價高飛，在地人抱怨，各大廠還沒完工，2區今年預售均價都站上3字頭，橋頭預售案天花板直奔5字頭，最高已達47萬元，自曝「已經買不起房。」

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智崴資訊從高雄起家，31日在橋頭科學園區舉辦「智崴資訊科技橋科分公司一期廠房新建工程動土典禮」，智崴資訊表示，該廠佔地共2公頃，總投資金額約20億元，預計2025年第4季完工，藉以填補疫情後大型高階遊樂設備產能不足的市場空缺。

▲智崴資訊從高雄起家，31日在橋頭科學園區舉辦「智崴資訊科技橋科分公司一期廠房新建工程動土典禮」。（圖／高雄市經發局提供）

根據南科管理局之前統計，目前橋科已動土的廠商，共4家，包括鈦昇科技、華騰國際科技、鴻華先進、智崴科技，分別投資7億元、15.42億元、10.62億元、20億元，合計總投資額約53億元，目前尚未有廠房完工。

橋科面積橫跨橋頭及燕巢，2區近年有S廊帶、橋科等產業議題助攻，房價快速飆漲，區段最受矚目的高雄新市鎮房價，根據實價登錄，2021年橋頭均價為17.7萬元，今年均價達34萬元，漲幅達92%，進場購屋族甚至被稱為「橋頭勇士」，目前區域預售案房價天花板直奔5字頭，最高已達47萬元。

而同樣具橋科議題的燕巢，今年預售均價首度站上3字頭， 2021年均價為21.7萬元，今年均價達30.2萬元，成交價最高達33.4萬元，3年來漲幅也有39%。

▲橋頭、燕巢近年預售均價變化。（ETtoday製表）

在地人抱怨，科技大廠都還沒蓋好，就業人口也還沒實質進駐，均價已經站上3字頭，薪水根本沒漲房價卻一路向上，快要買不起房。

大高雄不動產開發商業同業公會榮譽理事長林詠盛指出，橋頭、燕巢3~4年前房價還有1字頭，基期原本就較低，加上近年反映通膨、地價、營建成本，帶動房價出現上漲也算有跡可循，預估橋科之後企業完工進駐後，會再有一波漲勢。

林詠盛表示，以橋頭、燕巢2區來看，橋頭生活機能較佳，住宅區地價單坪約60~80萬元，燕巢地價單坪約落在30~40萬元，吸引建商陸續購地進場推案，不少購屋族考慮總價帶，實際成交總價幾乎都在1200萬元內，也就是「高單低總」，對首購族來說入手門檻較低，仍能吸引置產客買單。

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