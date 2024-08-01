「補教樓」將取代補習街　高雄新商辦租金單價飆1600元

▲高雄有商辦只租不售，鎖定補教業者招租，單坪租金最高達1600元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

受少子化衝擊，許多學校經營困難，陸續走入歷史，沒想到高雄有商辦反其道而行，只租不售，鎖定補教業者招租，均位於高雄火車站前商圈，單坪月租金最高達1600元，已跟一線A辦行情差不多。專家表示，補教業競爭激烈，學生各個都是寶，帶動補習班搶進新商辦。

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在全台少子化浪潮下，考驗補習班的招生能力。高雄有腦筋動得快的建商，推出只租不售的商辦，鎖定補教業者，單坪租金開價也跟一線A辦差不多。

▲建國路長期以來都是高雄補習班的密集區，堪稱補教業一級戰區，新商辦也不多。（圖／記者張雅雲攝）

「御盟建國企業大樓」位於建國路，為地上15樓，共41戶，坪數為85~273坪，月租金單坪達1100~1360元。

御盟集團透露，建國路長期以來都是高雄補習班的密集區，因區域為早期發展生活圈，不但建築老舊，部分大樓還有消防安全的問題，衛生條件也不符合需求，因此當初規劃時，就確定以補教大樓方式來規劃，讓學生們有更好的求學環境，因戶數不多，目前呈滿租狀態。

下半年福懋建設將推出「福懋站前之星」，也是只租不售，基地位於雄中體育館正對面，距離高雄新車站步行僅需4分鐘，鎖定補教業出租，福懋建設透露，有別一般商辦，特地為補習班量身打造室內格局。

全棟為地上27樓，1、2樓規劃2戶店面，3樓以上單層2戶，規劃約99.5坪及94.5坪的彈性空間，每月租金單坪開價預計1200~1600元之間。

▲高雄鎖定補教業進駐商辦。（ETtoday製表）

富住通商用不動產研展部主任許值瑋分析，南高火車站前的建國路，因為有高雄中學設立，整條路充斥大大小小補習班，也是不少高雄學生放學後「繼續趕場」的日常，堪稱補教業一級戰區。

高雄新A辦不多，目前高雄成交租金最高的商辦，為一功營造剛完工的新商辦，有ASML（艾司摩爾）進駐，單坪租金達每坪1500元，而南高最近新完工的商辦，也只有興富發「高雄CBD經貿中心」，屋齡1年，位於六合路，租金行情約800~1100元水準。

許值瑋分析，補教業競爭激烈，學生各個都是寶，只要管理完善、設備全新的辦公室，都會有不錯租金，帶動租金行情與北高一線A辦租給科技業的月租金也相差不多。

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