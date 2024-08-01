國泰剛買北屯手打麵　坤悅1坪+10萬拿下同街廓社區

▲不到半年北屯四期重劃區地王換人當，坤悅開發以單價195.7萬元吃下整座透天社區。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市北屯區，國泰建設2月份重訊砸10.45億元拿下北平路「徐家莊手打麵」與鄰地，土地面積約567坪，土地單價高達184萬元，當時登上四期重劃區地王，不過不到半年，地王就換人當，坤悅開發以單價195.7萬元拿下後方土地，信義房屋專家認為，雖然土地創新高，但該地為高容積地目，看起來相當驚人但合理。

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國泰建設2月份重訊砸10.45億元拿下北平路「徐家莊手打麵」與鄰地，土地面積約567坪，同一街廓，再度被上市櫃建商坤悅開發收下，以總價10.98億元，取得文昌二街整座共10戶透天社區，並連同轉角便利商店，共計561.14坪。

▲國泰建設2月份重訊砸10.45億元拿下北平路「徐家莊手打麵」與鄰地，土地單價高達184萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

以土地單價拆算，坤悅此次取得成本每坪高達195.7萬元，再度刷新四期重劃區最高地王價，對此，信義房屋文心捷運店專案經理林俊明分析：「雖然前後僅差距不到半年，地價就創下新高，但周邊鄰近捷運文心崇德站，加上生活機能如全聯、小吃聚集，周邊素地稀少，開發商整合成本也高。」

不過林俊明說：「由於該區段土地為高容積的商用地，未來加上該社區屋齡已達40年的危老價值，換算上去地價雖然驚人，但相當合理。」

▲商三土地容積最高420%，加上該土地基地規模超過500坪，又有危老效應。（圖／記者陳筱惠攝）

以周邊屋齡9年的社區「文心one」，社區最高單價來到47萬元，屋齡10年的「櫻花涵舍」也因社區管理得當，自住客多，兩社區平均成交價也坐穩4字頭，不過最讓人羨慕的應該就是那10座透天社區屋主，平均每戶交易就超過7000萬元。

正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔則直言：「我們過去說『吃在北平、穿在天津』，北平路週邊生活機能相當好，也是核心地帶，加上離捷運近，景氣看俏下，當然集三千寵愛於一身。」

▲周邊屋齡9年的社區「文心one」社區最高單價來到47萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

但如何估算未來開價，黃昭閔也直說：「無法以市場單純土地去評估，商三土地容積最高420%，加上該土地基地規模超過500坪，又有危老效應，坪效上看1:10，可能會有超過5000坪建坪，加上街廓中還有國泰建設助陣，保守估計推案單價有望從80萬元開始。」

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