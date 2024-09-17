存到300萬頭期「想買新北蛋殼區」　網看條件搖頭了：真的難

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友北漂超過10年，最近和妻子萌生在新北蛋白或蛋殼區買房念頭，預算約在1千萬出頭的電梯大樓，區域則是以通勤方便為優先考量。然而，眾人看完條件，大多直言很困難。

網友在Dcard發文提到，北漂超過10年的他，有意和老婆在新北買一間屬於自己的小窩，「總價約900-1050萬、20年內電梯大樓，預售屋也可；通勤離台北車站較近或大眾運輸方便的區域；至少2房1廳1衛，其他條件如格局、採光、嫌惡設施先不限。」

他透露，夫妻倆目前可動用資金約200萬，無投資，目標3年內有300萬頭期，並想用新青安貸款買房，「以通勤位置考量，三重、新莊買不起，所以考慮蛋白蛋殼區域：1.五股、泰山、迴龍、樹林、鶯歌。2.淡海新市鎮。3.桃園龜山or機捷便利地方。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

對此，大多網友直言，「看起來是不了解市場行情，第一項列的那幾個地區，最便宜的鶯歌、五股都飆起來了」、「我手上500萬，東湖汐止、三重新莊、林口龜山都看一下，覺得還是不要買好了，根本買不起」、「那點錢只能買舊公寓吧，還想要電梯大樓？看樣子根本沒去了解市場行情，跟實際去看物件」、「你這預算哪都買不起」、「只能淡水了吧」、「看起來只有淡水、蘆竹符合你的預算而已，考慮一下吧」、「樹林區預售屋一坪55萬起跳，中古屋目前大約3X-40萬（社區大樓），最近開始蓋捷運...漲很兇，連30年社區都敢開一坪40萬」。

同時，也有人熱心給建議，「預售屋基本上別看了，這三個位置至少都要45萬起跳。條件建議放寬到華廈有電梯就好，整理起來也很舒服的」、「最近買房，要頭期（不確定總價幾成，要等鑑價）、房仲手續費2%、代書費抓10萬、不裝潢買家俱抓30萬～40萬，這些加起來是一開始要準備的自備款，2026新青安目前是就沒有了，覺得你們可以找屋齡25年內的、15坪左右、不含車位，A18最近有看到2房、沒車位、2樓開價1070萬，中永和那邊也蠻多小套房1000萬左右，但社區出入比較複雜」。