讓你住到月底！房東主動解約「環境不適合你」　竟扣1個月押金

▲方女入住後發現環境噪音嘈雜，簡姓女房東得知後主動通知退租，未料竟要求扣1個月押金。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者莊智勝／新竹報導

新竹市一名方姓女子向簡姓女房東租下市區一棟位於14樓的房間，未料入住後因環境噪音嘈雜且雜亂，方女無法適應，多次向簡姓房東協調後，簡女主動通知「這裡環境不適合你」，雙方同意解約，未料在方女退屋、交還鑰匙後，簡女才告知要扣1個月押金，還威脅如果不同意「就扣2個月」，方女無法接受，因此提出告訴。新竹地院審理後，判決簡女應返還1個月押金、新台幣6100元。全案可上訴。

判決書指出，方女於113年以每月租金6100元向房東簡女承租下該棟位於新竹市區14樓的房間，並交付2個月押金1萬2200元，未料方女同年3月3日入住後，即發現噪音嘈雜，且環境雜亂無法適應，多次向簡姓房東反映協調後仍未見改善；簡女遂於3月15日主動通知，「覺得這裡環境不適合妳，或許找到更好選擇，後續讓你住到3月底，最近我們會找人來看房。」方女收到訊息後也回覆「行」。雙方合意於113年3月31日終止租約。

未料方女近月底退房交屋、交還鑰匙後，房東簡女才告知「要扣1個月押金」，理由是「還沒找到人承租房間」，且還威脅方女若不答應，「就扣下2個月押金」，最後雙方幾經協商，簡女仍堅持只退還1個月押金。方女認為，當初是房東通知、要求她於3月底退房，她也完整交還房間，並提早一周搬離，房東沒有理由扣她押金作為租金收入短缺的補償，因此提告要求簡女返還6100元。

對此，簡女則辯稱，方女承租前就已經看過房間實際環境，並決定承租，代表對承租環境有一定程度了解；且依房屋租賃定型化契約規定，租賃雙方欲終止租約，至少應於1個月前通知另一方，未先期通知而逕行終止租約者，應賠償他方最高1個月租金之違約金，而方女是在3月14日口頭告知只願租到月底，明確違反租賃契約，因此必須賠償1個月押金。

新竹地院法官審酌雙方對話紀錄，發現是簡女向房客方女表示「可以讓她住到3月底」、「最近要找人看房」等語，而方女則回覆「行」，難據此認定終止租約是由方女所提出；況且簡女曾於言詞辯論時稱，「之所以扣1個月押租金，是抵113年4月房租的錢，因為方女造成我很大的困擾」等語，足見簡女扣除押金是為了減少終止租約造成的租金損失，與條款約定不符，則簡女以租賃條款為由拒絕返還押金，難認有據，因此判決簡女應返還6100元。可上訴。