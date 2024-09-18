700多萬飛了！大馬8屋主裝潢受騙　承包商收錢後失聯

▲8名受害屋主表示，如今住處已被敲敲打打，必須另找其他承包商來把裝修工程收尾，損失慘重。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞8名屋主透過臉書尋找裝潢設計公司，沒想到居然落入陷阱，在支付工程費用、房子開始敲敲打打之後，承包商卻直接失聯，屋主只能被迫另尋承包商把裝修作業收尾，損失超過百萬令吉（約新台幣778.6萬元）。

中國報報導，這8名屋主來自雪蘭莪州巴生、八打靈等地，經比價之後，都在去年找上同一間裝潢設計公司，但屋主支付費用、開工之後，對方卻不斷放話威脅，若是不給工程費就會把工人調走，直到願意付款為止。然而即便屋主付錢，承包商仍在未完工的狀態下失聯，還有屋主已經支付接近80%工程費。

受害屋主代表洪先生透露，他當時找了好幾間承包商進行比價，最終在去年10月選擇這個承包商接案，整個裝修工程費用約15萬令吉（約新台幣116.79萬元），是在去年11月提供估價，3天後開工，但才過沒多久就宣稱工程已經完成30%，要收取30%工程費，14天後再收另外30%款項。

到了去年12月，洪先生已經支付80%工程費用給對方，但工程進度卻一直拖延，進度根本連50%都沒達到。由於對方辦公室已經關閉，也找不到人，洪先生在今年4月決定報警處理。

這8名屋主分別支付對方的金額介於10萬至40萬令吉之間，總額超過百萬令吉（約新台幣778.6萬元）。他們表示，「對方宣稱2個月可以完工，但其實2個月根本沒辦法做完」，威脅不付款就要把工人調走，如今住處已被敲敲打打，必須另找其他承包商來把裝修工程收尾，損失慘重。