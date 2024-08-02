高鐵南延屏東經高雄車站　在地怒：又要忍受交通黑暗期

記者張雅雲／高雄報導

高鐵南延屏東路線近期吵得沸沸揚揚，有望改道進入高雄市區，在高雄火車站增設高雄高鐵站，不料引來在地人暴怒，認為高雄車站當初施工，造成失落的20年，好不容易即將完工，要迎來通車行情，屆時南延動工，又將迎來交通黑暗期，周邊房價、店租又要直落。

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▲高鐵南延屏東路線近期吵得沸沸揚揚，有望改道進入高雄市區，在高雄火車站增設高雄高鐵站。（圖／記者張雅雲攝）

高鐵將南延到屏東，原本預計從現有的左營站，直接往南延伸到屏東，但會行經包含台塑仁武廠區等眾多石化工廠，地方擔憂引發爆炸等安全疑慮，堅決反對。交通部重新思考高鐵經過高雄市區的可能性，有機會改採經高雄車站的路線，等於未來高雄將會有2站高鐵站。

▲高鐵將南延到屏東，原本預計從現有的高鐵左營站，直接往南延伸到屏東。（圖／記者張雅雲攝）

沒想到引來不少在地人大反彈，在地仲介透露，高雄車站20年前是高雄最熱門的商圈之一，補習、逛街人潮絡繹不絕，隨著捷運紅線、鐵路地下化工程陸續動工，長達20年的交通黑暗期，大幅重創商圈商機，現在車站前不少店面仍高掛租售廣告。

好不容易明年就將全部完成的高雄新車站站體，可能再次延後，一旦高鐵南延開始動工，商圈又要再度飽受施工之苦，有不滿的在地人抗議，30歲好不容易蓋50歲要完工，再挖一次20年，會不會到死都看不到完工？

根據高雄實價網統計，高雄車站周邊屋齡5年以上大樓房價，今年均價約22.4萬元，以市中心動輒3~4字頭房價相比，相對親民，也成高雄房市在台積效應下的房價凹陷區。

▲高雄火車站周邊屋齡5年以上大樓房價。（ETtoday製表）

住商不動產七賢加盟店東祝遵評指出，高雄車站位於三民區，是早期開發的舊市區，當地除了透天外，近2年有不少屋齡偏高的套房大樓交易，多落在每坪15~20萬元，當地如「站前廣場大廈」、「天安大飯店」等，多為住商混合，價格相對親民，因而大幅拉低區域行情。

至於2022年出現成交價提升，研判是屋主感受到買氣回升，所以紛紛把潛在閒置資產拿出來出售，但時至今日，火車站工程即將完工，71期也開始規劃建設，又有台積電的效應，屋主又開始惜售，擔心賣得太早，交易量大幅萎縮。

而高雄車站附近的店面則沒有起色，祝遵評表示，車站前的建國路，單坪店面租金約1500~2000元，但是接手疲軟，招租期長，後續還是看火車站工程完成之後能否帶動。

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