台中中區前5月預售交易僅30筆　對比3年前「成長1.1倍」

▲擁有基本生活圈、學區、雙鐵和醫療設施優勢的南區，近3年的預售交易量成長逼近5倍。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市近年受惠於重大建設的推動，重劃區與海線外圍地區的交易量大幅增加，擁有基本生活圈、學區、雙鐵和醫療設施優勢的南區，近3年的預售交易量成長逼近5倍，目前南區更有14場新案正在銷售，整體呈現「價量齊揚」之勢。

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舊市區翻身，根據實登統計，台中市南區2024年1~5月預售大樓、華廈交易達699筆，對比2022年同期127筆成長約450%；另外而鄰近臺中火車站的中區交易量較為稀少，今年1~5月僅累積30筆，但仍成長114%；北區與西區分別達85%、43%。

▲台中舊市區預售大樓交易概況。

全向科技房產中心總監陳傑鳴分析：「台中舊區如東區、中區與西區等土地開發已趨飽和，近年僅有零星個案推出，因此在交易量上表現並不顯著，而南區與北區近年則是有不少建商透過整合土地的方式推案，目前兩區都有超過10場新案正在銷售，價格補漲，整體呈現價量齊揚之勢。」

其中，具有雙鐵共構大慶站的南區，隨著鐵路高架化和地下道填平等工程完工後，不只交通的便利性大增，原本長期被鐵路切割的地貌也重新被縫合，該區以大慶商圈、工學商圈、興大商圈為核心，還有中山醫學大學、中興大學等高等學府，連國圖館等指標藝文設施也坐落在此，吸引不少品牌建商看好地段發展潛力，紛紛搶進推案。

專營13期的房仲劉洧銓說：「南區震後屋基本都站穩3字頭，加上交通打通，居住需求也大增，尤其是南屯、西區外溢的購屋族，也讓南區屋主惜售心態強烈，帶動南台中房地產市場的高度活躍。」

▲具有雙鐵共構大慶站的南區，隨著鐵路高架化和地下道填平等工程完工後，原本長期被鐵路切割的地貌也重新被縫合。（圖／記者陳筱惠攝）

目前南區以品牌建商精銳建設機構即將推出的「大慶街案」最為矚目，該案基地達2323坪，主打34~41坪、3房產品，基地周邊集結大慶商圈、高工商圈、好市多等成熟商圈，並坐擁雙鐵共構的大慶站交通機能，距離市中心與高鐵兩地僅需10分鐘車程。

其他線上個案如「元城上萃」、「坤悅語文心」、「昌祐雲之境」、「登陽大地悅章」、「國聚之邑」等，目前實價登錄揭露的價格，成交單價已有站上6字頭。其中，位於復興路上的「元城上萃」，實登揭露最高單價達到62.1萬元，創下區域高價。

「坤悅語文心」基地座落文心南路與高工路口，並規劃3房、38~40坪產品，據實登揭露，該案成交最高單價為57.8萬元；位於興大商圈的「國聚之邑」則規劃3~4房產品，目前最高成交單價為54.6萬元。

▲「坤悅語文心」基地座落文心南路與高工路口，並規劃3房、38~40坪產品，成交最高單價為57.8萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

除南區外，北區也成為亮點，近年在高價案「忠泰老佛爺」的帶動下，區域房價也有快速攀升的跡象，像是北部建商亞昕建設（5213）推出的「亞昕丰山」，以及「長安大序」最高成交單價都分別站上65.2萬元、64.9萬元，聯聚建設子品牌理仁建設推出的「理仁泰舍」高樓層更上看7字頭，市中心新個案跳價斷層相當明顯。

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