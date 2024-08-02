ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台中中區前5月預售交易僅30筆　對比3年前「成長1.1倍」

▲▼ 台中,南區房市,預售案,民俗月,單價,房價,房市,成中恆營造，鼎泰,國圖館 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲擁有基本生活圈、學區、雙鐵和醫療設施優勢的南區，近3年的預售交易量成長逼近5倍。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市近年受惠於重大建設的推動，重劃區與海線外圍地區的交易量大幅增加，擁有基本生活圈、學區、雙鐵和醫療設施優勢的南區，近3年的預售交易量成長逼近5倍，目前南區更有14場新案正在銷售，整體呈現「價量齊揚」之勢。

《地產詹哥老實說》EP216／「高CP值＋增值空間」滿足購屋族欲望　1200萬買屋熱點出列

舊市區翻身，根據實登統計，台中市南區2024年1~5月預售大樓、華廈交易達699筆，對比2022年同期127筆成長約450%；另外而鄰近臺中火車站的中區交易量較為稀少，今年1~5月僅累積30筆，但仍成長114%；北區與西區分別達85%、43%。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中舊市區預售大樓交易概況。

全向科技房產中心總監陳傑鳴分析：「台中舊區如東區、中區與西區等土地開發已趨飽和，近年僅有零星個案推出，因此在交易量上表現並不顯著，而南區與北區近年則是有不少建商透過整合土地的方式推案，目前兩區都有超過10場新案正在銷售，價格補漲，整體呈現價量齊揚之勢。」

其中，具有雙鐵共構大慶站的南區，隨著鐵路高架化和地下道填平等工程完工後，不只交通的便利性大增，原本長期被鐵路切割的地貌也重新被縫合，該區以大慶商圈、工學商圈、興大商圈為核心，還有中山醫學大學、中興大學等高等學府，連國圖館等指標藝文設施也坐落在此，吸引不少品牌建商看好地段發展潛力，紛紛搶進推案。

專營13期的房仲劉洧銓說：「南區震後屋基本都站穩3字頭，加上交通打通，居住需求也大增，尤其是南屯、西區外溢的購屋族，也讓南區屋主惜售心態強烈，帶動南台中房地產市場的高度活躍。」

▲▼ 台中,預售案,南區,夜市,市場,新案,住宅,優勢,地標,利多,太原夜市,大慶黃昏市場 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲具有雙鐵共構大慶站的南區，隨著鐵路高架化和地下道填平等工程完工後，原本長期被鐵路切割的地貌也重新被縫合。（圖／記者陳筱惠攝）

目前南區以品牌建商精銳建設機構即將推出的「大慶街案」最為矚目，該案基地達2323坪，主打34~41坪、3房產品，基地周邊集結大慶商圈、高工商圈、好市多等成熟商圈，並坐擁雙鐵共構的大慶站交通機能，距離市中心與高鐵兩地僅需10分鐘車程。

其他線上個案如「元城上萃」、「坤悅語文心」、「昌祐雲之境」、「登陽大地悅章」、「國聚之邑」等，目前實價登錄揭露的價格，成交單價已有站上6字頭。其中，位於復興路上的「元城上萃」，實登揭露最高單價達到62.1萬元，創下區域高價。

「坤悅語文心」基地座落文心南路與高工路口，並規劃3房、38~40坪產品，據實登揭露，該案成交最高單價為57.8萬元；位於興大商圈的「國聚之邑」則規劃3~4房產品，目前最高成交單價為54.6萬元。

▲▼ 台中,預售案,南區,夜市,市場,新案,住宅,優勢,地標,利多,太原夜市,大慶黃昏市場 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「坤悅語文心」基地座落文心南路與高工路口，並規劃3房、38~40坪產品，成交最高單價為57.8萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

除南區外，北區也成為亮點，近年在高價案「忠泰老佛爺」的帶動下，區域房價也有快速攀升的跡象，像是北部建商亞昕建設（5213）推出的「亞昕丰山」，以及「長安大序」最高成交單價都分別站上65.2萬元、64.9萬元，聯聚建設子品牌理仁建設推出的「理仁泰舍」高樓層更上看7字頭，市中心新個案跳價斷層相當明顯。

《地產詹哥老實說》EP216／「高CP值＋增值空間」滿足購屋族欲望　1200萬買屋熱點出列

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字：台中房地產南區建設房價舊市區供給預售屋大慶站

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

新家裝潢完「入厝卻碰鬼月」她超苦惱！　眾人全勸：別迷信

「有人在鬼月入厝過嗎？」一名女網友表示，年初剛買房，預計8月中完成裝潢，但剛好碰到農曆七月，雖然還是有不少好日子，但依舊很猶豫是否要在鬼月入厝。貼文發出後，許多人都勸說：「不要迷信！」

14分鐘前

中正區府前地標「全坤衡峰」　旗艦店面珍稀釋出

全坤衡峰挾其背倚總統府、立於衡陽路、捷運出口旁、前方中山堂、對望雙子星的地段優勢，一登場就吸引無數眼光，即將釋出的1+2樓稀有203坪旗艦店，已成為資深置產大戶以及法人矚目焦點，探詢不斷。

27分鐘前

交屋前付尾款　「貸新青安或付清？」眾人吵翻…1關鍵可不貸

不少符合新青安貸款資格的人，都在這一波買了房。就有網友表示，近期預售要交屋了，他手頭剛好有一筆資金可以把尾款付掉，但其實自己符合新青安的條件，若不貸的話是不是有點可惜？但又覺得若手邊沒有穩定的投資標的，好像直接付清比較好，貼文引發討論。

29分鐘前

窗型定頻冷氣換1級變頻「夏天爽省4000元」！台電認證了

定頻窗型冷氣換成1級變頻，電費很有感！台電粉專《台電電力粉絲團》算出，夏天6至9月把定頻換成變頻冷氣後，竟能省4000元，當然還要注意4大關鍵，「冷氣噸數是否適宜」、「室外機安裝位置」、「有無定期清潔保養」、「使用時間長短」，否則換了變頻後，電費依舊一樣貴。

52分鐘前

老顧客不捨！　嘉義市60年老書店本月熄燈

又一間老店吹熄燈號！隨實體書店來人下滑，以及網路書店、電子書競爭，開店60年的「成大舊書店」位於嘉義市西區，有網友透露，該店因租約到期加上老闆年事已高，忍痛在11日左右結束營業，引來不少老顧客相當不捨。在地仲介預估，該店租金約4~5萬元。

57分鐘前

搶佔航空城副都心！鈞貴貫徹三好一公道為年輕人打造「極美II」

桃園航空城佔地4564公頃，是台灣最大的國家級都市建設計畫，其帶動了青埔特區的崛起，而被譽為航空城副都心的客運園區將成為未來的亮點。鈞貴建設秉持「三好一公道」理念，注重選材、員工和品質，致力於為年輕人提供優質住房。

1小時前

長輩勸「買房是改善生活第一步」　月光族被說服！網卻酸爆

一名網友日前和長輩吃飯聊天，對方語重心長地說，現在年輕人都被物質生活吸引，只想租房而不願背房貸，但買房才是改善生活品質的第一步。在聽完長輩的一席話後，身為月光族的他坦言，有點被說服了；不過鄉民則洗版狂酸，「不用30年前，給我10年前的房價就好了。」

2小時前

北市萬華建物損毀「剩3牆面」　市府強拆！

花蓮4月3日發生規模7.2地震，台北市建管處1日表示，統計通報全市因地震受損建物共2140件，勘查列管有2件紅單，其中，萬華區桂林路242巷建物預計2日強制拆除。

2小時前

租屋2年「房東沒來過」　他突發現不對勁！網讚：可以偷笑了

情侶同住，房租應該怎麼算？如果自己是房東，會向對方收錢嗎？近日有網友透露，針對房租，他和女友一直都是一人付一半，怎料日前他卻意外得知，對方根本就是房東，現在該怎麼處理？貼文曝光後，引發討論。

2小時前

基泰建設投入公益活動贊助籃球賽球票　讓愛打球的小孩點燃籃球魂

2024 The Asian Tournament（簡稱TAT）亞洲巡迴賽台北賽8月1日在台北和平籃球館登場，基泰建設公司也與前NBA巨星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟的台灣野馬隊合作，基泰建設為了鼓勵愛打球的孩子們，特別贊助球票，讓北市永安籃球隊的孩子們有機會看一場精彩絕倫的比賽，和場上的球星們一起熱血，點燃籃球魂！

3小時前

「白領工讀生」躺斜坡悠哉聊天 見鏡頭緩慢舉左手打招呼：嗨伊

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

台北市房子「最想買哪區」？PT..

國泰剛買北屯手打麵　坤悅1坪+..

高鐵南延屏東經高雄車站　在地怒..

花2600萬給兒子買婚房…3個..

淡海新市鎮供不應求　在地房仲：..

換變頻冷氣「電費還是貴」　3原..

八掛山詛咒未歇！張綱維「環遊郡..

蘆洲8字頭真的出現了！　在地房..

租屋2年「房東沒來過」　網讚：..

「子瑜加持」豪宅建商再出手　2..

ETtoday房產雲

最新新聞more

「新家入厝碰鬼月」她超苦惱　網..

中正區府前地標「全坤衡峰」　旗..

交屋前付尾款　「新青安或付清？..

窗型定頻冷氣換1級變頻「夏天爽..

老顧客不捨！　嘉義市60年老書..

鈞貴貫徹三好一公道推「極美II..

長輩勸「買房是改善生活第一步」..

北市萬華建物損毀「剩3牆面」　..

租屋2年「房東沒來過」　網讚：..

基泰建設贊助籃球賽球票　讓愛打..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366