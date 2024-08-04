新青安推出1周年　建商瞄準趨勢「新成屋推案量增2成」

▲新青安政策上路滿1周年，這1年來新案市場中成屋個案相對受惠。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

新青安政策上路滿1周年，這1年來新案市場中成屋個案相對受惠，建商似乎也看到這點，市調統計北台灣成屋開案戶數年增2成。其中，桃園大增逾6成，新北也成長15%，但房價高的台北市卻是下滑超過5成。

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財政部去年8月推出的新青安政策，迄今滿1周年，據《住展》雜誌統計，可即買即用新青安的新成屋案，這1年來北北桃開案戶數達2798戶，比起前1年2022年8月～2023年7月的2323戶增長2成。

進一步觀察這3縣市，房價相對親民的新北、桃園在新青安方面就有表現機會，桃園新成屋開案戶數成長64.1%，過去只有小檜溪推出超過百戶指標案，而新青安推出的年度包括中壢區、楊梅區、龜山區、觀音區都見戶數不少的指標案。

新北近1年來則有1589戶的新推成屋量，較之前增幅14.9%，板橋區、三峽區、淡水區、三重區、五股區、鶯歌區皆有多戶數新成屋案推出，甚至超過200戶的指標案，尤其蛋白區淡水區淡海新市鎮的「和合海景」、五股和鶯歌舊市區均是低總價的新青安適用款，都傳出順銷結案消息。

▲新青安上路前後1年，北北桃新成屋戶數比較。（表／記者項瀚製）

反觀台北市，新成屋要壓低到這價碼有一定難度，搭不上順風車就沒有強行推案必要，這1年來推出新成屋的可售戶數都在50戶以內，建商態度傾向保守。

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，新青安貸款年限長達40年、寬限期可享5年、房貸額度最高來到1000萬元、核貸成數最高8成、以及房貸利率不到1.8%，最受惠的莫過於總價1500萬元以內的產品，先前財政部也指出近乎8成的新青安案件都是在此總價水位內。

陳炳辰指出，建商推出新成屋案雖較能掌控營造成本，但不比預售有款項收入，資產上得具實力，而當前新案熱況又以預售為主，新成屋房價也比中古成屋高，可創造的銷售買氣有其侷限性，若能運用新青安作為購屋誘因，勢必為一大助力。

不過，陳炳辰提到，隨著新青安的審核趨於嚴謹，加上房價走高，未來北北桃新成屋買盤與新青安的距離越來越遠，或為新青安效益遞減的觀察指標之一。

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