中正區府前地標「全坤衡峰」　旗艦店面珍稀釋出

▲全坤衡峰店面珍稀釋出。

【企劃特輯】

中正區是臺灣的政經樞紐，其中的衡陽路、博愛路至城中區一帶，更是樞紐中的重點，享有良好的治安，菁英氛圍濃厚，總統府、台銀、土銀、臺大醫院、北一女等頂尖金融醫療院所學府皆座落於此，再加上近幾年來政府積極推動台北車站雙子星興建，積極打造「西區門戶計畫」，更使該區成為名流置產首選。

全坤衡峰挾其背倚總統府、立於衡陽路、捷運出口旁、前方中山堂、對望雙子星的地段優勢，一登場就吸引無數眼光，即將釋出的1+2樓稀有203坪旗艦店，已成為資深置產大戶以及法人矚目焦點，探詢不斷。

地產專業人士分析，全坤衡峰203坪旗艦店之所以激起西區商業不動產熱議，首先，全坤衡峰享有總統府級優越的治安，且有行政、立法、司法及監察等各大政府機關及台大醫院總部、台銀總部等金融單位環繞，工商及公務高階消費菁英蕈集。

▲政府機關總統府。

其次，交通位置優越，全坤衡峰不僅正處北市中心，捷運西門站出口步行3分鐘，且板南線、淡水信義線、松山新店線等多條高運量的捷運線路交錯其中，鄰近也有五鐵共構的台北車站，組成方便快捷的交通網絡。周邊還有國際西門町商圈、228和平公園、中正紀念堂等大型綠地，聚會遊憩機能強；而且緊鄰的遠百寶慶店新開發計畫、海霸王德立莊飯店等計畫，也紛紛改頭換面，展望未來不亞於大安區及信義計畫區。

▲捷運西門站周邊。

衡陽路100號，黃金門牌過目不忘

全坤衡峰預計民國118年完工，203坪旗艦店，正面即是16米衡陽路，採用新生代國際名流要求的高隱私性規劃：包含一樓店面16坪，二樓店面187坪。空間大器寬敞好規劃。

尤其全坤衡峰外觀，採大地色系與漸進式退縮建築規劃，塑造出「橫看成嶺，側成峰」美學意境，如山勢起伏而上的線條也被譽為大吉之兆，一席置產全城仰望，加上「衡陽路100號」黃金門牌，使人過目不忘，店面設於此處可豐收地標之利，鴻圖大展。

全坤衡峰，203坪國宴級旗艦店珍稀釋出，尊貴隱私氣勢十足，一席置產全城仰望，最後壓軸敬請把握。服務專線：（02）2375-8858。



