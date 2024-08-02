老顧客不捨！　嘉義市60年老書店本月熄燈

▲隨實體書店來人下滑，以及網路書店、電子書競爭，「成大舊書店」位於嘉義市西區，本月將熄燈。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

又一間老店吹熄燈號！隨實體書店來人下滑，以及網路書店、電子書競爭，開店60年的「成大舊書店」位於嘉義市西區，有網友透露，該店因租約到期加上老闆年事已高，忍痛在11日左右結束營業，引來不少老顧客相當不捨。在地仲介預估，該店租金約4~5萬元。

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原PO在臉書粉專《嘉義綠豆大小事》PO文，透露「成大舊書店」因老闆年事已高，且店租到期，大約營業到11日前後幾天，並正在打折出清書店內圖書，引來老闆女兒回憶，1963年爺爺跟爸爸在民族路開了名為「杏文」的舊書店，印象中是嘉義最大的舊書店，小時候就是在這裡玩遊戲看漫畫長大。

大約1994年書店搬到國華街改名「成大舊書店」到現在，已長達61年，加上爸爸年歲已大，租約又剛好到期，思慮後決定退休，引來不少在地人相當不捨，並留言打氣「老闆辛苦了。」

▲「成大舊書店」開店已長達61年，忍痛在11日左右結束營業，引來不少老顧客相當不捨。（圖／翻攝自Google Maps）

據了解，該店位於嘉義西區國華街巷內，地坪34坪、建坪38坪，屋齡57年，根據實登，租金、價格均查無資訊。在地仲介預估，租金落在4~5萬元。

台慶不動產嘉義興業加盟店東江智玄表示，國華街屬於嘉義市鬧區，離文化路也不遠，周邊生活機能發達，屬於早期發展生活圈，店面以透天店面為主，屋齡起碼40年起跳，地坪約20~30坪，月租金約4~5萬元。

江智玄表示，嘉義市因人口年齡層偏高，加上人口外流，消費力相對有限，店面經營相當受行業別影響，近年電商興起，使得零售業者生存環境較辛苦，一般多經營餐飲業，較能留住客人。

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