房仲發文「員林交流道特定區埔心鄉區段徵收土地」　彰縣澄清了！

▲員林交流道特定區並無區段徵收計畫。（圖／彰化縣建設處）



文／中央社

有投資客宣稱彰縣府將啟動「員林交流道附近特定區計畫」區段徵收開發案；縣府建設處1日澄清，沒有辦理區段徵收，縣府也沒辦說明會，呼籲民眾勿輕信。

有房仲在臉書（FACEBOOK）粉絲專頁貼影片，影片內容指縣府將全面啟動員林交流道附近特定區計畫區段徵收，畫面為縣府今年4月在員林市公所辦理說明會的情形以及房仲帶看土地情形，由於畫面標題寫「員林交流道特定區埔心鄉區段徵收農地」，縣府建設處因此發新聞稿澄清。

縣府建設處說明，縣府將全面啟動「員林交流道附近特定區計畫」區段徵收開發案一事為假訊息，有心人將縣府今年4月10日在員林市公所辦理的「員林都市計畫主要計畫」的公開展覽說明會錄影檔，移花接木為員林交流道特定區都市計畫。

建設處指出，員林交流道附近特定區計畫第4次通盤檢討，已於去年8月底發布實施，並無辦理區段徵收計畫，縣府也沒有辦理區段徵收說明會。

建設處說明，員林交流道特定區計畫區在員鹿路兩側規劃8處未來產業發展儲備用地，面積約71公頃，不過土地非區段徵收或市地重劃之整體開發區，後續土地所有權人如有開發需求，須依「都市計畫農業區變更使用審議規範」整合至少5公頃以上土地，並檢具變更都市計畫書圖等相關資料，且在民國117年8月30日前循法定程序申請辦理都市計畫農業區變更。