警衛一看到他就問「吃飽沒」　回家壓力大！過來人曝：這是規定

▲警衛的問候讓原PO很有壓力。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

現在有些公寓住宅一樓大廳設有社區管理室，除了有警衛駐守大樓安全外，還能幫忙代收包裹，對住戶來說十分便利，不過有網友苦惱表示，每次回家警衛都會閒聊幾句，像是問他吃飯了嗎？要出去玩嗎？讓他很有壓力，每次要出門前，只要想到等等會被警衛問話，就覺得很焦慮。

「因為是第一次住大樓。真的很不習慣這樣」，原PO在臉書「買房知識家」發文，住家戶數不多，每次回家警衛都會主動打招呼，「下班了喔？」「要去吃飯了嗎？」「明天放假了要出去玩嗎？」等等，對於警衛問話的行為感到不自在，也覺得很困擾。

他坦言，知道警衛是出於善意，但這讓他在社區走動時感到不自在，甚至有壓迫感，每次下班回家，都會有一種被問話的壓力，「沒有放鬆回到家的感覺」；有時出門前，只要想到等等又要被警衛問話，就讓他猶豫要不要出門，「通常警衛都會這樣打招呼嗎？還是因為我們戶數少？真心覺得好煩喔」。

貼文曝光，網友直呼這很正常，禮貌點個頭說謝謝就好，「你可以直接跟對方說，現代人都可以理解」、「點頭示意......你就直接說，你們家習慣無聲勝有聲」、「你微笑走過就好，警衛要認人，總是要一些互動比較好記憶 」、「我們家大樓的物業公司很專業，只打招呼不尬聊，但是每個住戶又都記得」、「不管他問什麼就揮個手致意就好了，腳步不停繼續走下」、「我都回答：謝謝」。

另外，有做過物業的網友回答，「是公司跟社區規定要打招呼，這就跟問你『吃飽沒』一樣，你點頭就可以回應，不用說實話，因為他們也不想知道」。