每天用電80度「電費飆1萬6」！台電人員揪出「吃電怪獸」驚呆

▲原PO找台電人員來家中查電。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

天氣越來越熱，許多家庭用電量開始提升，電費跟著飆高，一名網友表示，收到電費帳單，居然高達1萬6千元，於是找了台電人員到家中來勘驗，原來家中的「窗型冷氣」是造成這電費飆高的主因，每小時用電量高達3-4度，連台電人員都驚呆。

有網友在Threads發文，家中電費飆到1萬6220元，嚇得他趕緊找台電人員到家中查電，發現家中電表每小時用電量高達3-4度。然而，當他關掉窗型冷氣後，每小時的用電量瞬間降到只剩0.3度，「所以（開冷氣）一天大概80度左右」。

如此大的差異連台電人員都感到驚訝，還以為原PO關掉的是總電源，「你的冷氣是大賣場在用的那種水冷嗎？」原PO透露，仔細計算過後發現，2個月大概用掉4800度，電費約4萬元，「5-7月16200元的帳單我才去找人來查電的，我以為有人偷我電」。

貼文曝光，網友勸他快換冷氣，「別人家是裝變頻冷氣，你們家裝到變貧冷氣了」、「這冷氣如果開24小時一個月電費一萬欸，真的該換」、「我有同事也是用舊冷氣，每個月電費也是破萬，然後我跟他說你這電費的錢可以換好幾台省電冷氣了，換了以後他說電費真的直接省三分之二」、「把電費拿去買變頻冷氣都還有找，電費會省很多下來」。

對此，《台電電力粉絲團》指出，「老舊窗型定頻冷氣」可能是家中的吃電怪獸，若改換成1級變頻冷氣，到底可以省多少錢，台電列出試算表，發現每月可省近1000元，整個夏天（6-9月）可節省近4000元。最後，值得注意的是，即使換裝分離式變頻冷氣後，還是要注意4大重點，「冷氣噸數是否適宜」、「室外機安裝位置」、「有無定期清潔保養」、「使用時間長短」，否則小心換了變頻還是「變貧」。