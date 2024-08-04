美房市領先聯準會！　貸款利率降至15個月新低

▲美國房貸利率下降。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國30年期固定抵押貸款利率8月2日下降了22個基點，至6.4％，創下自2023年4月以來的最低點；15年期固定利率也降至5.89％，為2023年5月初以來的最低水平。這一降幅主要由於就業報告不如預期強勁，導致債券收益率迅速下滑。這一變化可能對房地產市場產生重大影響，特別是對購房需求和再融資活動。

抵押貸款利率通常與美國10年期國債收益率密切相關。《每日貸款新聞》的首席運營官格拉罕（Matthew Graham）指出，聯準會（Fed）主席鮑威爾對於2024年「多次降息」的可能性表態不明確，加上近日就業報告表現疲軟，使得更激進的降息預期迅速浮現。格拉罕提到，在聯準會9月會議前，還會有兩份通膨報告和另一份就業報告，如果這些數據不能強有力反駁近期的數據，就代表降息周期不僅已經開始，還可能會有一定的緊迫性。

30年期固定利率在7月底、8月初時為6.81％，僅在此前5天內便出現了顯著下降。最近的高點是4月底的7.52％，自那以來，房屋銷售一直在下降；購房者不僅面臨高利率，還面臨高房價和供應不足的問題。雖然供應有所改善，但價格仍然過高，過去幾個月來的變化在可負擔性方面顯著。4月份，購買一套價值40萬美元（約新台幣1304萬元）的房屋，需要20％首付款和30年期固定抵押貸款，每月支付約2240美元（約新台幣7.3萬元，不包括保險和房地產稅）。而8月初，已經降低來到每月支付約2000美元（約新台幣7.1萬元），更多購房者也會因為今天較低的利率而有資格獲得貸款。

根據美國抵押銀行家協會的數據，購房抵押貸款申請量比去年同期低約15；然而，最新的利率下降可能會刺激需求。美國抵押銀行家協會首席經濟學家弗拉坦托尼（Mike Fratantoni）表示，「市場正在領先於聯準會，降低了包括抵押貸款在內的長期利率，這應該會帶來更多的購房交易和再融資活動的增加。」這一降幅對於希望購買新房或進行再融資的買家來說是個好消息，可能會刺激市場活躍度的提升。