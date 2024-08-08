北市住宅價格指數上升！標準住宅均價突破2000萬　南港增幅最大

▲地政局分析北市實價登錄交易顯示，南港區交易增幅最明顯。（示意圖／記者陳致平攝）

記者陳致平／台北報導

台北市地政局發布最新一期實價登錄房市交易量和住宅價格指數，統計4月實價登錄數據，全市共計成交939件房屋，相較於3月的1128件減少了16.76%，交易總額則達到252.45億元，較3月減少14.68%。然而，住宅價格指數卻逆勢上揚，4月數據顯示為126.60，較前期上升1.64%。

地政局指出，綜觀北市實價登錄交易，各建物型態買賣交易出現較為顯著的減少趨勢，在各行政區的交易量中，僅有萬華區逆勢上揚，較前月增加了2.5%；其餘11個行政區的交易量皆呈現下滑，其中交易量減幅最顯著的為大同區，較3月下滑46.38%。

進一步檢視交易總額，中山區以37.41億元位居首位，其次是大安區36.68億元及內湖區32.9億元。大同區的交易總額則最少，僅有8.63億元。總額增幅方面，以南港區最為顯著，較3月增長了31.27%；而減幅最大的依舊是大同區，較3月減少了44.11%。

▲北市公布最新一期4月份實價登錄房市交易量和住宅價格指數，標準住宅平均價格為2006萬元。（圖／北市地政局提供）

除此之外，地政局分析住宅價格指數，今年4月全市住宅價格指數為126.60，較3月的124.56上升了1.64%，相較於去年同期的115.05，則上升了10.04%。標準住宅總價為2006萬元，單坪價格為63.87萬元。

各類住宅價格指數方面，4月大樓住宅價格指數為134.15，較3月上升1.84%；公寓住宅價格指數為117.81，較3月上升1.33%；小宅住宅價格指數為122.59，較3月上升2.05%。整體來看，全市、大樓、公寓及小宅的月線、季線及半年線趨勢皆為上漲。