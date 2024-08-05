台南又見爛尾樓！　一查開發商「只蓋1案就落跑」　

▲台南仁德有未完工透天淪落法拍，再度出現爛尾樓。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南科議題帶動台南房價飆漲，吸引不少建商搶進推案。台南仁德有未完工透天淪落法拍，再度出現爛尾樓，該建商為和祐開發，拍賣原因則是「清償債務」，14日將進行一拍，底價1億400萬元。專家透露，該案預計先建後售，尚未開賣就慘遭法拍。

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根據法院公告，此案債務人為和祐開發，拍賣原因為「清償債務強制執行」，該物件位於仁德太子路，持分地坪204坪、建坪561坪，1拍底價為1億400萬元，14日將進行一拍，為地上4樓毛胚屋，且依鑑價報告記載，查封建物為尚未建築完成的建物，無水電。

▲債務人為和祐開發，拍賣原因為「清償債務強制執行」。（圖／記者張雅雲攝）

經查詢司法院裁判書，和祐開發因已屆清償期未清償，遭債權人華南銀行拍賣抵押物。而台灣公司網顯示，該公司2019年成立，根據建築工程履歷查詢系統，和祐開發僅在2020年有一筆建照執照申請紀錄，該建商近年已無新推案。

據在地仲介透露，該案原本預計先建後售，因此尚未開賣，也沒有已購客，原本該棟電梯公寓今年將完工，不過因建商債務糾紛，快2年前被查封，才會成為爛尾樓遭到拍賣。

▲太子路位於仁德區，為早期發展聚落，以太子廟為發展中心。（圖／記者張雅雲攝）

台慶不動產台南歸仁中山加盟店長黃建銘表示，太子路位於仁德區，為早期發展聚落，以太子廟為發展中心，距離中山高仁德交流道不遠，到東區、永康都在車程約10分鐘可達，交通相當便利，太子路5年前地價約17~18萬元，目前行情約落在25萬元，已有3~4成漲幅。

▲太子路到東區、永康都不遠，受房價外溢效應影響，不少首購族到仁德購屋。（圖／記者張雅雲攝）

黃建銘表示，台南近年因南科及台積電等產業進駐，近2年房市發展熱絡，房價更是一路上飆，東區、永康房價也要4字頭，受房價外溢效應影響，不少首購族到仁德購屋，房價基期相對較低，買氣相當熱絡，區域華廈成交價約28~32萬元，未來該棟大樓若重新銷售，因公設比低、室內實坪大，預估單價約30萬元上下，總價落在1200~1300萬元，對自住客來說也有吸引力。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，一拍換算單坪價格約18.5萬元，雖低於目前區域行情，但是後續完工仍要一筆興建費用，加上筆錄提及「拍定後，僅建物按債務人占有現況點交，其餘不點交。」後續點交狀況未明，預估一拍有意購買的買家仍會觀望，二拍後，較有機會拍出。

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