最窄處僅1米！烏日紙片屋傳將拆　隔壁老超市一起走入歷史

記者陳筱惠／台中報導

台中市烏日區一棟位於十字路口的舊公寓正面看不出異樣，不過從兩側角度一看居然相當瘦長，三角形的房子彷彿像一塊小蛋糕切成薄片，在地人都稱之「紙片屋」，不過近期該建物店家已搬離，經查，該區塊土地已被建商購入，預計近期要拆除。

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▲台中市烏日區知名的紙片屋，已由建商收購，預計拆除。（圖／記者陳筱惠攝）

實際走訪，該建物正面寬約30米，但側面最寬的僅3.5米，最窄的地方約1米，100公分的窄道，也讓當地人津津樂道，而該建物1樓是間詹記便當店，開設已久，實際詢問店家，確實已搬遷至附近新興路。

▲而該建物1樓是間詹記便當店，開設已久，實際詢問店家，確實已搬遷至附近新興路。（圖／記者陳筱惠攝）

據進入過該建物的洪姓民眾表示，裡面住宅入口是從側面進入，1層2戶，這裡居住的以租客居多，房租約3、4000元。一直以來都知道這間紙片屋，當年地主的大半土地被徵收去開闢光日路，剩狹窄的一塊13.8坪的三角形土地，才蓋起5層樓。

▲▼烏日紙片屋內部相當狹窄。（圖／讀者獨家提供）

據了解，收購的建商為岩城建設，除雙面臨路的紙片屋，一路到中山路二段的原「松永超市」以及中間臨地，已經收購3塊土地，，知情人士則是透露「建商收購價十分驚人！」不過該筆交易部分土地尚未已過戶完成，整批交易尚未有實登紀錄。

▲▼除了雙面臨路的紙片屋，一路到中山路二段的原「松永超市」以及中間臨地，預計收購合計約344坪土地。（圖／記者陳筱惠攝）

不僅紙片屋吸睛，此次一樣被收購的「松永超市」過去是烏日區民眾小時候的回憶「金明戲院」，後來戲院歇業才改由松永百貨商場承租，據了解，當年是烏日地區第一家大型超級市場，當年開幕盛況空前，深耕許久的超市也於2018年歇業。

實際循線詢問岩城建設，對方表示租客租約到期已搬遷，證實未來這棟「類」地標型的紙片屋將走入歷史。

▲未來這棟烏日區「類」地標型的紙片屋將走入歷史。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，21世紀資深房仲經理沈政興表示：「該建物位於烏日區，雖然存在已久租金行情也不錯，但實際的公寓售價卻並不看俏，尤其是畸零型建物，但烏日區受到高鐵交通利多，以高鐵特區新成屋目前房價成交到5字頭來看，若該塊土地收購單價破百萬元的話，推測未來該案有望攻上區域新高。」

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