無力償還金融機構欠款　台開高雄店面市價打65折法拍

▲台開2022年8月下市，無力償還多家金融機構的欠款，為清償債務，高雄名下資產進入法拍。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台灣土地開發股份有限公司（簡稱台開）2022年下市，無力償還多家金融機構的欠款，為清償債務，高雄名下資產進入法拍，「三民華廈」1樓店面加上9個車位，22日進入應買階段，坪數為176.9坪，底價1779.3萬元，專家分析，四拍應有機會拍出。

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台開1964年成立，2020~2022年間曾發生多起跳票事件，因台開無力償還，2022年8月台開被下市，名下多筆資產陸續遭法拍。

該店面位於高雄市三民區天津街巷內，為「三民華廈」的1樓樓店，屋齡26年，今年3月曾進行一拍，底價2780萬元，歷經2次拍賣都流標收場，現進入應買階段，建坪為176.9坪，含9個車位，底價1779.3萬元，換算下來已經打了約65折。

▲該店面位於高雄市三民區天津街巷內，為「三民華廈」的1樓樓店。（圖／記者張雅雲攝）

該物件拍賣原因為「清償債務」，已信託給安泰商業銀行，原持有人就是台開，根據法院筆錄顯示，所有車位均為機械式且久未維修。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，台開另一筆名下資產「三民華廈」A棟1樓店面，位於同盟二路，坪數107.7坪，因「拍賣抵押物」進行法拍，去年2月四拍時，出現自然人底價加價109.69萬元，以3058.9萬元標下，換算單坪20.38萬元。

▲後驛生活圈附近就是愛河之心、捷運後驛站，地段相當精華。（圖／記者張雅雲攝）

目前台開在高雄僅該筆物件進入法拍，此次拍賣雖然同樣是「三民華廈」1樓店面，屬於後驛生活圈，附近就是愛河之心、捷運後驛站，地段相當精華，不過面同盟二路較具店面效益，此次物件則是位於巷內，加上三拍曾流標，研判四拍較有機會拍出。

透明房訊《104法拍網》副總經理陳慧瑜表示，法拍除房屋價值外，環境因素以及實際負擔費用也是重點，該物件的車位全為機械車位，拍下後的車位維修養護費用最少是每座機械50~100萬元，也就是說，得標後還需額外負擔最少300萬元作為機械車位修復費用。

台開高雄拍賣物件 位置 同盟路 天津街巷內 建坪 176.9坪（含9個機械車位） 107.7坪 屋齡 26年 26年 拍賣原因 清償債務 拍賣抵押物 拍賣時間 2025年5月22日起至8月18日應買階段 2024年2月四拍 價格 底價1779.3萬元 成交價3058.9萬元

▲台開高雄拍賣物件。（ETtoday製表）

陳慧瑜表示，以周邊店面成交價目前約23萬元來看，對潛在投資人來說，該店面含9個車位，堪稱自用、投資兩相宜，不過A棟店面1樓月租金約3萬元，若不計機械車位租金，換算投報率約2%，加上每個機械車位月租金3000元後，投報率約3.8%，對投資人具一定吸引力，成交與否取決於買家綜合評估。

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