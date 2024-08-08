高雄旅店「1天都沒營業過」就被法拍　新租客年捧900萬接手

記者張雅雲／高雄報導

高雄「微風行旅」還沒開幕就被法拍，1天都沒營業過，已空置7年，近期出現新租客每年以900萬元租金承租，月租金達75萬元，這也是鹽埕區有實登以來最貴月租金，據了解由飯店業者承租。信義房屋專家分析，老城區文藝復甦帶動新商旅商機。

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▲高雄「微風行旅」還沒開幕就被法拍，1天都沒營業過，已空置7年，近期出現新租客每年以900萬元租金承租。（圖／記者張雅雲攝）

根據租賃實登，該商旅位於鹽埕區五福四路，為地上9樓，屋齡56年，租賃坪數達1075坪，共有59房1廳61衛，月租金75萬元，租期16年，第一年為優惠免租期，2025年租金才開始起算，之後每3年調漲，最後3年租金每月約84萬元，換算單坪租金約為697元，為鹽埕區有公布的實價月租金最高紀錄。

▲該商旅之前為「板信大樓」，1樓為店面，樓上為商辦及住家。（圖／翻攝自Google Maps）

在地仲介指出，該商旅之前為「板信大樓」，1樓為店面，樓上為商辦及住家，2017年重新拉皮後，曾開設臉書粉專，並宣布將開設新商旅營業，不料1天都沒營業過，2018年就被法拍，底價2.6億餘元，最終2023年3拍拍出，由投資公司「笙昌有限公司」以2億2785萬元得標，換算投報率達3.9%。

換言之，該商旅至今已空置7年，據了解，今年6月有飯店業者承租，不過詳細身分屋主則不願透露。

▲2017年重新拉皮後，1天都沒營業過，2018年就被法拍。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋成功漢神店業務許育綺表示，鹽埕區因為有駁二藝術特區、高雄流行音樂中心等景點，又有輕軌、捷運，交通非常方便，加上該區知名小吃店、老店非常多，近年又是舉辦不少大型演唱會的熱門景點，觀光人潮絡繹不絕。

▲近年老城區文藝復甦，愈來愈多文青店家進駐。（圖／記者張雅雲攝）

且部分鹽埕區內獲核定為「觀光指定地區」後，促進周邊住宅及商業區的民宿申請，帶動老城區文藝復甦，愈來愈多文青店家進駐，目前該區以透天店面為主，屋齡40年起跳，月租金5~6萬元。

在地房仲透露，前幾個月就有不少商旅業者看好商圈長期發展性，想承租該區閒置商旅，不過這類大型店面算是稀有產品，月租金單坪約800~1200元，加上總價較高，連鎖品牌付租能力強，較有機會承租。

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