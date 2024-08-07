新國民運動！全台羽球場館年增16.5%　台中最密集

▲羽球男雙「麟洋配」再下一城，奪下生涯第二面奧運金牌，引爆全台羽球熱。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳筱惠／綜合報導

2024年巴黎奧運，我國羽球男雙「麟洋配」再下一城，奪下生涯第二面奧運金牌，引爆全台羽球熱。根據財政部統計數據顯示，至今年5月止，全台羽球場館數量年增16.5%，成長幅度在各類場館中最高，而各行政區羽球場館數量以台中市36家最多。

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財政部統計數據顯示，至今年5月止，全台羽球場館共有113家，較去年同期增長16.5%。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，台灣曾是全球羽球、球拍生產大國，經過企業與學校的推廣，羽球運動發展蓬勃，「金牌熱」更推動場館數量進一步增加。

賴志昶分析：「羽球運動入門門檻低、運動成本低，容易在國內推廣。近年來，包括戴資穎、周天成以及『麟洋配』李洋、王齊麟等選手在國際賽事上表現出色，使羽球運動熱度持續升高，相關場館數量逐年攀升。」

▼運動產業各類場館家數統計

行業別 2024 年 5 月 2023 年 5 月 漲跌幅 羽球（場）館 113 97 16.5% 道館 38 34 11.8% 職業運動 61 55 10.9% 其他運動場館 805 735 9.5% 健身中心 1,000 918 8.9% 水域運動服務 403 375 7.5% 游泳池 201 198 1.5% 棒（壘）球場 16 16 0.0% 網球場 15 15 0.0% 保齡球館 42 42 0.0% 馬術場 6 6 0.0% 賽車場 14 14 0.0% 擊球室 260 261 -0.4% 高爾夫球場及練習場 159 160 -0.6% 籌辦運動活動 166 168 -1.2%

財政部統計數據進一步顯示，至今年5月止，全台各行政區羽球場館數量以台中市的36家最多。業者認為台中市成為「羽球聖地」有三大原因。一是學校推廣、二是國內主要企業羽球隊在此有許多學校建教合作、三是台中市人口密集，運動風氣盛行，自然帶動場館數量增加。

▲台中市目前剛上樑的還有太平國民暨兒童運動中心。（圖／資料照）

台中身為是中台灣唯一的直轄市，各地國民運動中心也都能夠租借羽球場，目前剛上樑的還有太平國民暨兒童運動中心，台中市運動局長李昱叡說：「目前全市已經對外開放有大里、南屯、朝馬等7座國民暨兒童運動中心，太平國民暨兒童運動中心目前正在進行委外經營招商階段，已有廠商表達經營意願，預計明年9月就能對外試營運。」

希望透過運動中心的建設推動，讓民眾享有更舒適、便利的運動空間，達到力推「酷運動、酷城市」鼓勵全民運動的方向。

▲運動產業在疫情後反彈，加上全民追求時尚運動的熱度，能有效去化區域內的大型商用空間。（圖／資料照）

至於其他運動場館，健身中心以1000家數量最多。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析：「健身產業對空間需求大，運動產業在疫情後反彈，加上全民追求時尚運動的熱度，能有效去化區域內的大型商用空間。健身場域的型態越來越多元，小而美的健身房尤其適合都會區。預估隨著運動熱潮持續，精巧型的運動空間將成為下一商機。」

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