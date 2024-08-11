已簽約！發現新房「地下停車場淹水」不想買了　網搖頭：不必放棄

▲房子本身沒什麼大缺失，但之前地下停車場卻有淹水狀況。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

雖然已經簽合約，但卻發現地下室有淹水問題！近日有網友發文表示，他近期終於買了一間新成屋，但前陣子因為颱風的關係，地下停車場淹水了，因此他頓時不想買這間房，他這樣可以向建商主張大缺失嗎？對此，信義房屋專家認為，這不太算重大瑕疵，若執意不買，可能會有些爭議。

有網友先後在PTT、Dcard上，以「新成屋還沒交屋地下停車場全淹」為標題發文，提到他努力許久終於買了一間新成屋，然而前陣子因為颱風的關係，地下停車場大淹水，甚至也因為淹到配電箱，整棟樓都沒電。

原PO透露，他的房子已經簽好合約，也有找團隊驗屋，不過目前還沒完成交屋。其實房子本身沒什麼大缺失，但是對於地下室淹水一事，他始終介懷，因此就想知道，這種狀況可以向建商主張大缺失、不買了嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「就請管委會， 換好一點的擋水閘門，應該就沒問題了」、「現在房價越來越貴喔，如果你是之前買的，應該沒有必要因為大樓淹水而放棄吧」、「放心吧！過幾年大家就會忘記淹水這件事，然後房價一樣漲，你就算之後賣掉也賺」、「這個要認定重大缺失很困難，真的沒什麼理由」。

針對地下室淹水，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德直言，這聽起來不太像重大瑕疵，如果執意不買，可能會有些爭議。不過面對這種情況，有必要因此不買嗎？曾敬德認為，不妨先找出原因，如果是社區發生淹水情況，其實原因不外乎突然的大水、颱風，基本上後續會有機會獲得補償措施。