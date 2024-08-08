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全台指標大案登場「元利四季莊園」　12,000坪複合造鎮全街廓開發

記者錢雅慧／綜合報導

從「忠順大院」、「元利森活莊園」起就持續深耕木柵的元利建設，今年（2024）承襲過往蓄積的好口碑，於文山區精華路段，推出面積高達12,045坪、總銷金額上看1,000億元的全台指標大案「元利四季莊園」；萬坪基地由木柵路一段、光輝路、下崙路所圍，除了是尺度磅礡的全街廓開發，社區更以獨特的複合造鎮進行擘劃。此外，「元利四季莊園」距離環狀線南環段的Y3（馬明潭站）、Y4（考試院站）分別為600米和450米，日後將暢擁便利的雙捷運交通機能。
 

▲▼ 元利四季莊園,元利建設,文山區,雙捷運,造鎮,永建國小,木柵,五星級度假村,李天鐸。（圖／新聯陽實業機構提供）
▲「元利四季莊園」位於「永建國小」旁，校內的馬明潭濕地生態區，是台北市著名的螢火蟲復育據點。（圖／新聯陽實業機構提供）

12,000坪複合造鎮　三活體驗樹立人本社區典範
「元利四季莊園」開案即以「台北城南 12,000坪複合造鎮」為訴求，刻畫台北都心逾萬坪大基地的袤廣珍稀，尤其獨特的複合造鎮，營造出住、商、藝、遊等多核心生活場域，讓社區宛如一座小城，自蘊豐富機能性。不僅如此，基地還與12,600坪木柵公園地界無縫相接，家就像和公園的蓊鬱森境共構般，得以隨時漫步、賞翫這片俬房綠域。如此「萬坪造鎮社區」相遇「萬坪自然綠韻」的美好疊加，創造出城市罕見的慢活品質感、綠活休閒感以及鬆活平衡感，是元利建設籌備多年，以三活優質體驗和城區再造規模所宏構出的人本社區典範。

南環段驅動交通利多　木柵坐擁1捷2站3快
文山區素以優質各級學校資源、高社經居民以及豐富的自然休閒場域著稱；生活環境單純之餘，藉由信義快速道路等聯外交通，開車平均約8-15分鐘即可接軌大安及信義的繁華。此外，2023年環狀線南環段動工，尤其木柵路生活圈在南環段行經下，規劃了Y3（馬明潭站）以及Y4（考試院站）兩站，成為繼景美生活圈（松山新店線）、萬芳醫院生活圈（文湖線）之後，擁有便利軌道交通的區段。

現階段木柵地區即有綿密緊湊的公車大眾運輸系統，光就木柵路段來看，就有高達17個營運公車高強度接駁。至於開車族的聯外道路上，有信義快速道路、國三甲台北聯絡線、台64線、國道3號與台9線等。讓文山區無論開車或搭乘大眾運輸，皆能快捷暢行大台北。

木柵公園萃湖賞螢美景　導入生態防蚊優化遊憩品質
至於和社區連綿貫通的木柵公園，在元利建設秉持「與城市共榮，與生態共好」的理念下進行長期認養，並以橫廣的思維，將住宅精緻的環境營造水平式擴展至木柵公園，除了捐贈一部分公園用地，也串結產、官、學、民力量，協助台北市政府公園處復育園內「萃湖螢火蟲生態區」。2024年春季，元利建設更正式啟動木柵公園生態防蚊計畫，引入友善環境、非化學藥劑的蚊蟲防治法（如草木灰溶液、苦茶粕溶液），控制白線斑蚊、小黑蚊（台灣鋏蠓）的孳生，接下來還將進行萃湖水質淨化、樹木維養以及木棧道更新等修繕工程，為鄰里創造友善的公園遊憩品質。
 

▲▼ 元利四季莊園,元利建設,文山區,雙捷運,造鎮,永建國小,木柵,五星級度假村,李天鐸。（圖／新聯陽實業機構提供）
▲面積12,600坪的木柵公園和「元利四季莊園」的地界相連。（圖／新聯陽實業機構提供）

2500多坪公設規劃　頂奢休閒媲美五星級度假村
「元利四季莊園」社區內，共有4座捐作教育和社區公益使用的歷史建物、8棟住宅建築、1棟門廳建築以及1棟會所建築；同時占地1,000坪的街邊店面，日後將有全聯超市旗艦店進駐，並規劃食衣住行育樂機能完備的複合式消費場域，供應社區住戶日常生活採買。

全案坪數採24-72坪多元規劃，合計1642戶；為充分支援上千戶家庭的需求，打造超過2,500坪豐富且全面的公設空間與機能，包括迎賓門廳（接待、交誼）、獨棟休閒會所（全日餐廳、宴會包廂、媽媽教室、兒童遊戲室、運動休閒吧、健身房、KTV、棋藝室、高爾夫練習室、多功能球場、室內與戶外雙泳池、湯屋…等）、藝文聚場（音樂、藝文）、書香森林（圖書、共學、生態咖啡館），30多項休閒設施，因應全齡住戶的日常休閒使用，也讓家宛如一座奢華度假村。

五大名家聯手獻藝　取法自然向森林學習
建築團隊由鐫刻台灣豪宅無數的名家「李天鐸」操刀建築外觀、公設門廳則邀來講究精緻工藝和人文內蘊的國際大獎常勝軍「頡合設計」，由執行長黃嚴仕與總監江姿瑩領軍；景觀由國內名邸御用團隊「頤和設計」規劃；燈光部分則由知名月河燈光設計團隊成立的「燈戲設計」操刀規劃；「築遠工程顧問」負責人、素有「建築界骨科權威」美譽的張盈智結構技師主責結構設計。五大名家聯手獻藝，將與草木大地依存的森韻，以及涵蓋不同世代生活型態的全齡，匯集在一個質量皆巨的莊園社區。

關鍵字：元利四季莊園元利建設文山區雙捷運造鎮永建國小木柵五星級度假村李天鐸

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