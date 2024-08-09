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上市櫃建商二代紛接班　近1年3少董上任「他192公分受矚目」

記者項瀚／台北報導

近1年來，就有3間上市櫃房地產公司正式進入世代交替，分別是力麒、信義、亞昕，二代接班董事長重任。3位新董都是學霸，留美留英，且相當年輕，平均竟不到40歲。

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▲▼ 力麒,亞昕,信義,郭濟綱,姚政岳,周耕宇 。（圖／ET資料照）

▲左起：力麒董事長郭濟綱、信義董事長周耕宇、亞昕董事長姚政岳。（圖／ET資料照）

國內不少上市櫃房地產公司頗具發展歷史，這些年來也交棒給二、三代上任董事長大座，像是2年前大同董事長王光祥就卸任三圓建設董座，交棒給長子王雅麟，另外同樣家族集團版圖龐大的麗寶，董事長吳寶田則早在2008年就將旗下名軒開發交由長女吳泓瑩接任董事長。

然而，近1年以來，國內有3間知名上市櫃房地產公司正式進入世代交替，包括力麒、亞昕、信義，而3位新董座分別是郭濟綱、姚政岳、周耕宇都是學霸，擁海外留學資歷，雖然都在公司有多年歷練，但平均年齡不到40歲，相當年輕。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲近1年以來，國內有3間知名上市櫃房地產公司正式進入世代交替。（表／記者項瀚製）

首先，郭濟綱是力麗集團總裁郭銓慶的大兒子，也是原力麒建設董事長的姪子，今年42歲，外型帥氣，身高192公分可謂是上市櫃建商中「最高董事長」，先前接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，傳產畢竟發揮空間有限，但期許自己在行銷企劃端多努力，為公司帶進更多活潑的元素，推案策略則開始多佈局中小坪數產品。

被稱為「林口王」的亞昕國際，由原董事長姚連地的獨子姚政岳接任董座，他今年35歲，外型同樣出眾，從2012年、21歲時歸國後就進入亞昕磨練，從小助理開始做起，2019年、年僅30歲就接下亞昕總經理，被媒體稱為營建股中最年輕的二代接班人，如今上任董座之後，將與「轉為導師角色」的父親繼續打拼，為亞昕創造佳績。

再來是信義房屋，該公司雖然以房仲事業作為集團營收主體，但近年也有不少自建案，市場反應也相當出色，包括「板橋嘉品」、「信義嘉和」、「新莊嘉學」等等，42歲的周耕宇擁科技專長，曾在美國矽谷創業，去年從父親周俊吉接過信義董事長大任。

過去周耕宇接受《ETtoday新聞雲》訪問時分享，2011年歸國後第一份工作，就是到信義新店區當第一線房仲，1年裡成交約17間房，還拿下新秀獎，而在之後的12年之中，也接續到集團各部門歷練，未來將持續以創新思考，為傳統產業帶來新氣象，帶領集團共創永續願景。

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