中科21年吸5.4萬就業人口　神岡區房市也受惠

▲台中中科至6月，就業人口已增至5萬3947人，另，台積電二期擴廠用地案已進入最後階段，預計年底前交地、明年動工。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

中部科學園區自成立以來共計21個年頭，一直是台灣高科技產業發展的重要引擎，且隨著園區持續擴張和產業鏈的完善，替中台灣帶來巨大的經濟效益，更創造了大量就業機會，到6月已增至5萬3947人，信義房屋專家分析，中科外溢效應明顯，包含龍井、沙鹿、大肚，連神岡區都出現買盤。

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根據中科管理局統計數據，截至4月底，中科營業額已較去年同期大幅成長8.71%，而就業人數更是驚人6月就業人數已增至5萬3947人，光10年間淨增2萬9164人、增幅達117.68%，產值、就業雙雙創新高。

▲中科產值、就業雙雙創新高。

而在這股「中科效應」帶動下，周邊房市需求持續走高，包含西屯、沙鹿、龍井等區都新案連發，當中又以低基期的神岡區最具潛力，更是被譽為中科周邊「隱藏版精華區」。

信義房屋中科東大店專案經理陳泱儒表示：「中科的發展潛力還在持續中，台積電台中園區二期擴廠用地案已進入最後階段，預計年底前交地、明年動工，此外中科實中國小部的校舍，預計於2025年完工並啟動招生，將為園區員工子女提供更完善的教育配套。」

▲佔地僅18.4萬坪的福林里，從台灣大道到福科路範圍就有3間全聯、1間家樂福。（圖／記者陳筱惠攝）

而隨著中科蓬勃發展，其實從大型商業進駐也能略知一二，指標企業包含全聯福利中心，陳泱儒說：「以中科特區來說，以佔地僅18.4萬坪的福林里，就有4000多戶，共計萬人居住，從台灣大道到福科路範圍就有3間全聯、1間家樂福。」

其中，「寶輝建設」在中科特區打造的「寶輝VILLAGE」，一、二期交易均價皆已「坐6望7」。加上建商將打造獨立商城，全案雛形初見。

而沙鹿新案均價也呈現「坐4望5」之勢，如茂洋建設鎖定台灣大道、七賢路口，推出成屋案「茂洋天玥META」，不僅鄰近沙鹿家樂福、光華商圈，據實登揭露，成交均價為每坪44.4萬元，最高單價也來到48.9萬元；區內還有精銳建設「南斗路新案」預計第四季進場，鄰近北勢商圈，坪數規劃38至44坪，將成為下一步沙鹿指標。

▲業者認為神岡區是中科周邊最具發展潛力的區域，搶進推案。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，中科外溢效應明顯，包含龍井、沙鹿、大肚，連神岡區都出現買盤。久樘開發看好神岡區地理位置和發展潛力，在緊鄰潭雅神綠園道的中正南街三面臨路基地上，推出新案「久樘南方童畫」，產品規劃25~34坪的2~3房。

對此久樘開發總經理陳俊維指出：「神岡區是中科周邊最具發展潛力的區域，也因長年下來久樘購屋族約有多達9成都是自住客，此次產品也將採循過去精神。」

陳泱儒補充：「除了中科周邊西屯、沙鹿已成一級戰區，龍井、大肚以及神岡區，這些原先屬於低基期，卻擁有通往中科的交通便利區域，都出現不少科技買盤」。

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