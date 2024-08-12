亞太棒球場2025球季前完工　區域房價站上4字頭

▲台南亞太棒球訓練中心成棒主球場預計明年3月底完工，區域房價備受矚目。（圖／台南市新聞局提供）

記者張雅雲／高雄報導

台南亞太棒球訓練中心成棒主球場明年3月底完工，也是未來國際賽事場地，日前突然變更設計，改為人工草皮引來網路一片罵聲，8日政策急轉彎，改回天然草皮引起外界關注。專家表示，該球場位於安南區，隨透天總價水漲船高，新案轉推大樓，房價已站4字頭。

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台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場位於台南市安南區，明年3月即將落成，近日傳出台南市府計畫將天然草皮設計更改為人工草皮，被民眾罵翻，8日政策急轉彎，台南市體育局表示，將恢復採用天然草皮，預計主球場會如期在明年球季開始前完工。

台南市代銷公會理事長佘光宗表示，近期球場引發外界大幅關注，該區屬於史博館特區，以史博館和亞太棒球場為主要地標，全區為低密度開發，以往推案以透天別墅為主，總價受成本上漲影響愈墊愈高，新案約2500~3200萬元，該區首度有預售大樓推出，近一年成交均價約37.4萬元，最高價達47.3萬元。

▲台南史博館特區透過北外環道路，車程約15分鐘可快速銜接南科，吸引不少科技新貴進駐。（圖／記者林育綾攝）

佘光宗表示，台南史博館特區透過北外環道路，車程約15分鐘可快速銜接南科，附近還有國道一號永康交流道，為區域交通樞紐之一，加上區內還有廣達10萬坪的史博館綠地，吸引愈來愈多科技人移居。

佘光宗說：「現在新案4字頭行情，已經算台南地板價。」旁邊的鹽行程重劃區新案成交價約45萬元，未來史博館特區房價有機會挑戰5字頭的天花板。此外，定位為南科產業支援區的F、G區段徵收案將順利完成，預計9月底前驗收，10月將辦理土地點交，可望帶動南科大量科技新貴挹注人口紅利，帶動史博館特區房市熱度再上升 。

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