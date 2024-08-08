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曾馨瑩豪撒6.24億買首席公館！4個車位「3700萬」榮登北市最貴

▲▼首席公館。（圖／業者提供）

▲「首席公館」低樓層2戶以6.24億元交易，買方查為鴻海科技集團創辦人郭台銘之妻曾馨瑩。（圖／業者提供）

記者詹宜軒、閔文昱／台北報導

鴻海科技集團創辦人郭台銘的太太曾馨瑩，近期於台北市信義區的「首席公館」豪宅一次現金購入同層兩戶，總價達6.24億元，平均每坪單價約245萬元。不僅如此，該筆交易中的車位價格更是驚人，每戶配有兩個車位，共四個車位總價高達3700萬元，平均每個車位價格925萬元，超越實登「皇翔御琚」的883萬元，打破全台最貴車位紀錄。

台灣房屋信義101加盟店店東向秦毅表示，「首席公館」的屋齡僅3年，一戶大約3億元以上，全社區單價都在200萬元以上，因此，此次交易價格在合理範圍內。他解釋，該處的車位價格之所以能創下新高，可能在硬體或規劃上有過人之處，或是採特殊設計的類車庫規劃。

▲▼永齡基金會創辦人夫人曾馨瑩。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海集團創辦人郭台銘（郭董）愛妻曾馨瑩。（圖／記者湯興漢攝）

另外，今年上半年的豪宅市場相當活躍，單價200萬以上的豪宅交易已有18筆，比去年同期增加了6筆。其中，大安區的「One Park Taipei元利信義聯勤」也有豪宅交易紀錄，由一名女富豪以現金一次購下，總價達4億元，單價268萬元，創下今年豪宅交易的單價次高紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐說明，雖然平均地權修法後，法人禁止購買豪宅，影響到高資產族群的財務配置，但今年上半年股市表現亮眼，加上許多法人股東的個人盈餘分配，不動產的保值效應仍深受企業家族喜愛，因此，仍然有許多有雄厚資本的富豪，將現金直接投入房地產市場。

第一建經研究中心副理張菱育則指出，企業家族一次買下同層兩戶的情況很常見，他們多半對該區域的未來增值性有信心，且對該區的居住環境情有獨鍾，會以家人的名義購入，為家人置產，並在居住空間上更具使用彈性。

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關鍵字：太太豪宅信義區曾馨瑩鴻海

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