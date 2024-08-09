老屋夯！北市新舊房交易10年翻轉　南二都越買越年輕

▲台北市逾30年以上住宅交易，10年占比增加近30％，交易比重翻轉。（圖／資料照）

記者陳筱惠／綜合報導

隨著時間流逝「高齡房屋」因價格相較實惠，也漸成交易主流。業者統計，2014年上半年與2024年上半年的交易屋齡占比變化，發現台北市逾30年以上住宅交易占比增加近30％，而10年內新屋則驟降26.6％，交易比重翻轉，且七都中僅有台南、高雄市新屋交易占比增加。

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台北市新舊房屋交易比重翻轉，新屋交易比重驟降26.6％，逾30年以上老宅交易占比增加近30％。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出：「台北市都市面積較小，可開發腹地不多，新屋昂貴且供給量少於市場需求，民眾只得改買價格較實惠、居住空間較實在的老宅，加上都更議題加持，使得老宅交易持續增長。」

▲七都近10年屋齡帶交易變化表。

陳金萍進一步解釋：「北市新屋交易則因台北市住宅總價動輒3、4千萬，非一般受薪階級可負擔，導致交易占比大減。」

值得注意的是，新竹縣市的新屋交易比重也銳減24％，老宅交易占比則增加11.9％。不過與北市情況不同，陳金萍分析：「新竹縣市因科技園區購屋需求強勁，新屋供給有限，民眾轉向入主老宅，此外，隨著新竹縣市的房價飆漲，部分民眾退而求其次，購入價格實惠的老屋。」

不過，若綜觀整體數據，新竹縣市老宅占比僅16.2%，依舊是七都中老宅交易占比最少的縣市。

▲新竹縣市的新屋交易比重也銳減24％，主因為新屋供給少。（圖／記者陳筱惠攝）

至於越買越年輕的都市，台南、高雄是七都中唯二10年內新屋交易占比增加的縣市，也以高雄馬首是瞻，高雄市新屋交易占比從2014年的43.4%升至53.1%，增加了9.7％，而該區的中古屋、老宅占比則均呈現下降趨勢。

陳金萍分析：「高雄市新屋銷售狀況良好，除了比起其他縣市較為親民的房價外，更受到台積電設廠效應影響，高收入人口移入，帶動新屋交易量增，是今年七都中唯一新屋交易占比過半的縣市。」

▲高雄市新屋銷售狀況良好，除了親民的房價外，更受到台積電設廠效應影響，高收入人口移入，帶動新屋交易量增 。（圖／記者張雅雲攝）

至於台南市，雖同樣以屋齡10年內的新屋交易為重，但交易走勢反而呈現兩極化。陳金萍分析：「台南為觀光重鎮，不少業者選擇購買老宅並重新裝潢，改經營旅館、店鋪，老屋保有相當競爭力。」

另一方面「台南重劃區多，加上南科產業議題發酵，吸引不少首購或換屋族群選擇『買新不買舊』，推升新屋交易量。」

對此，《住展雜誌》發言人陳炳辰表示：「老屋市場在房價上有優勢，若有租屋市場更添多元運用價值，有些買盤也會看準長期的都更危老效益，都添買氣推動價格。」加上部分地區新案房價偏高，特別是台北市不少換屋族改買中古成屋，中古成屋也能搶搭新青安熱潮，又是另一股推升買盤。

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